Бизнесмены РТ зарегистрировали право на 10 тыс. объектов недвижимости в ускоренном режиме

Представители малого и среднего бизнеса зарегистрировали за 9 месяцев 2021 года более 10 тысяч прав на объекты недвижимости. Это в основном квартиры в строящихся домах, а также офисные помещения. При этом регистрация в Управлении Росреестра по Татарстану была проведена в сокращенные сроки.

Как пояснили в ведомстве, зарегистрировать право на недвижимое имущество и сделки с ним можно было за пять рабочих дней вместо законодательно установленных девяти. Исключение составили случаи договоров участия в долевом строительстве. Девять рабочих дней уходило вместо 12 при одновременной постановке объекта недвижимости на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав.

«Сокращенные сроки регистрации и постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, предназначенных для предпринимательской деятельности <…>, — одна из самых эффективных мер, которая способствует созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и в целом улучшает инвестиционный климат в Татарстане», – считает заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Для того чтобы сроки регистрации были сокращены, при подаче документов через МФЦ необходимо получить специальный талон, который идентифицирует заявителя как субъекта малого и среднего бизнеса.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в Росреестр Татарстана по телефону 8 (843) 255-24-20 (ежедневно в рабочее время). Кроме того, ознакомиться с актуальной информацией можно на официальном сайте Росреестра РТ (rosreestr.tatarstan.ru) в разделе «Для субъектов малого и среднего предпринимательства».