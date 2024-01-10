Бизнес Татарстана смог привлечь почти 16 млрд рублей благодаря Гарантийному фонду

За 2023 год Гарантийный фонд Татарстана помог республиканским предпринимателям привлечь почти 16 млрд рублей по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Количество выданных поручительств по сравнению с 2022 годом выросло на 463 штуки, или на 69%, сумма выданных поручительств — на 2,9 млрд рублей, или на 79%», — отмечается в сообщении.

Гарантийный фонд предоставляет поручительство по обязательствам предпринимателей, которые обладают устойчивым финансовым положением по заключению банков, но не располагают достаточным залоговым обеспечением для получения кредита.

Чаще всего бизнес пользуется программой «Поддержка — 2023», разработанной для поддержки предпринимателей в условиях санкционного давления. В рамках продукта фонд выступил поручителем для 376 компаний РТ на сумму 2,4 млрд рублей. Максимальная сумма поручительства составляла 70 млн рублей, при этом ставка по вознаграждению была снижена до минимального 0,5%, предусмотрена возможность отсрочки уплаты вознаграждения на первые 6 месяцев.

Предприниматели могут подать заявку, проверить свой бизнес на соответствие условиям получения гарантийной поддержки по телефону +7(843)293-16-94, +7(903)061-40-18, а также обратившись в фонд по адресу: Казань, ул. Московская, д.55.

Поддержка предпринимателей в РТ реализуется подведомственными Минэкономики РТ институтами поддержки бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.