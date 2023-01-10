Бизнес Татарстана получил в кредит 9,9 млрд руб. под поручительство Гарантийного фонда РТ

За 2022 год Гарантийный фонд Татарстана предоставил малому и среднему бизнесу 668 поручительств на сумму 3,7 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом количество выданных поручительств выросло на 65%, а сумма выданных поручительств – на 105%, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. Общий объем привлеченных кредитов под поручительство Гарантийного фонда РТ составил 9,9 млрд рублей.

Поручительство фонд предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым, которые не располагают достаточным залоговым обеспечением для получения кредита.

В республике действует специально разработанный льготный продукт «Поддержка – 2022», призванный помогать предпринимателям в условиях санкционного давления. В рамках этого инструмента Гарантийный фонд выступил поручителем для 369 компаний на сумму 2,1 млрд рублей, максимальная сумма поручительства составила 70 млн рублей. При этом ставка по вознаграждению снижена до минимального значения 0,5%. Кроме того, есть возможность отсрочки уплаты вознаграждения на первые 6 месяцев.

На сегодняшний день Гарантийным фондом РТ заключены соглашения о сотрудничестве с 45 банками, 5 лизинговыми компаниями и 4 институтами развития.

Подать заявку, проверить свой бизнес на соответствие условиям получения гарантийной поддержки, узнать подробнее о льготных программах можно на сайте фонда или по телефонам: +7(843)293-16-94, +7(903)061-40-18.