Бизнес Татарстана получил 19 млрд рублей господдержки за четыре месяца

В Татарстане число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло до 190 тысяч. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила первый заместитель министра экономики республики – директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

По ее словам, только за первые четыре месяца 2026 года бизнесу в Татарстане оказали поддержку на сумму 19,6 млрд рублей.

Сегодня в республике действует широкий спектр мер поддержки предпринимателей. В первую очередь они ориентированы на приоритетные направления экономики – обрабатывающую промышленность, ИТ-сферу, малые технологические компании, а также резидентов промышленных парков.

Одним из ключевых изменений 2026 года стало увеличение лимитов по программам лизинга. Так, по направлениям «Устойчивое развитие» и «Лизинговая поддержка СВО» максимальная сумма финансирования выросла вдвое – с 20 до 40 млн рублей. По программе исламского лизинга иджара лимит увеличили с 15 до 30 млн рублей.

Кроме того, Фонд поддержки предпринимательства Татарстана запустил новую программу «Поддержка строительства – 2026». Она предусматривает льготные займы от 10 до 60 млн рублей сроком до семи лет под 8% годовых.

Получить поддержку смогут резиденты и управляющие компании индустриальных парков. Средства можно направить на строительство, реконструкцию или покупку производственных помещений площадью до 1,5 тыс. квадратных метров.