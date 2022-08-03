Бизнес Татарстана направил властям республики предложения к закону «О рекламе»

Бизнес Татарстана предложил внести три поправки в федеральный закон «О рекламе». Соответствующее обращение операторы наружной рекламы направили министру экономики республики Мидхату Шагиахметову и заместителю Председателя Госсовета Юрию Калытманову. Об этом передает пресс-секретарь бизнес-омбудсмена РТ Александр Андреев.

Он напомнил, что за последние две недели Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев провел встречи с предпринимателями, где обсуждались предложения по поправкам в законопроект ко второму чтению в Госдуме.

«Принятие поправок в федеральный закон о рекламе вызывает обеспокоенность бизнес-сообщества не только Республики Татарстан, но и многих других регионов. Поступившие на эту тему обращения от татарстанских предпринимателей сейчас находятся на рассмотрении у заместителя Премьер-министра РТ — министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова и заместителя Председателя Госсовета РТ Юрия Камалтынова», — сообщил Андреев.

Он отметил, что суть предложенных бизнесом предложений сводится к следующему:

исключение из законопроекта положения о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений;

предъявление конкретных требований к программному обеспечению для размещения рекламы на цифровых рекламных конструкциях;

введение в законопроект положения об ограничении иностранного участии в организациях, осуществляющих деятельность оператора наружной рекламы.

Напомним, Госдума 15 июля приняла в первом чтении законопроект о создании единого оператора цифровой наружной рекламы, который будет осуществлять установку и эксплуатацию цифровых рекламных конструкций, разработку ресурса для размещения информации на цифровых рекламных конструкциях и электронных досках объявлений с учетом требований безопасности и в целях предотвращения распространения недостоверной информации.