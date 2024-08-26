Бизнес Татарстана может остаться без мигрантов

Мигрантов у нас все больше и больше, а вот граждан РФ, желающих работать, с каждым разом все меньше и меньше. Об этом заявил директор ресторанного холдинга CAFÉ GROUP Ирек Муратов, комментируя проект закона региональных властей о запрете на использование иностранной рабочей силы.

Напомним, согласно рассматриваемому законопроекту, ограничения могут затронуть сразу 18 направлений: автобусные перевозки, такси, общепит, торговля, гостиничный бизнес, доставка продуктов, здравоохранение, образование и многие другие. Однако уточняется, что полностью лишенными работы приезжие не останутся.

В свою очередь, спикер считает, что одобрение такого закона приведет к серьезным проблемам.

«Мигрантов у нас все больше и больше, а вот граждан РФ, желающих работать, с каждым разом все меньше и меньше. Причин тому несколько: во-первых, многие ушли во времена ковида, выбрав для себя другие направления, вроде ИТ, маркетплейсов; во-вторых, СВО, мобилизация, кто-то вовсе покинул пределы города, страны», - объясняет представитель отрасли, чьи слова приводят «Челнинские известия».

Муратов подчеркнул, что сфера общепита вынуждена приглашать работать иностранцев в связи с вышеупомянутыми обстоятельствами. При этом, по его словам, приезжающие граждане проходят обучение перед трудоустройством.

Но несмотря на это, языковой барьер все же остается одной из проблем в этом вопросе, признается спикер. Мигрантам тяжело общаться с посетителями, но именно поэтому руководство старается брать их поварами, а не работниками зала, резюмировал он.