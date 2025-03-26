Бизнес сможет принять участие в третьем фиджитал-интенсиве по ESG о городах и сообществах

На третьем фиджитал-интенсиве по ESG пойдет речь о таких вопросах, как эффективное взаимодействие бизнеса с городами, вовлечение людей в развитие территорий и усиление локальных сообществ. Эти и другие проблемы обсудят ведущие эксперты.

Участников мероприятия ждут живые кейсы, практические рекомендации и инсайты о том, как современные технологии, принципы ESG и человекоцентричный подход помогают менять города к лучшему.

КСО-менеджеры, маркетологи, HR-специалисты, представители НКО, урбанисты и активные жители смогут принять участие на фиджитал-интенсив «Про развитие городов и сообществ», который пройдет 2 апреля в онлайн-формате.

В числе спикеров будут представители крупнейших российских компаний (это X5 Group, Сбер, Т-Банк, Росатом и другие) и экспертного сообщества по устойчивому развитию.

Среди главных тем будут успешные практики взаимодействия с локальными сообществами, грантовые инициативы, AI-решения для оценки социальных эффектов и многое другое.

«Сегодня бизнес играет ключевую роль в развитии городов. Мы видим, как компании становятся драйверами позитивных изменений, и наша цель – поделиться реальными примерами и эффективными инструментами, которые помогают делать среду вокруг нас лучше», – заметила Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации. Регистрируясь, участники получат цифровую рабочую тетрадь, электронный сертификат и доступ к записям.

Мероприятие проходит в третий раз на базе программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой» и в партнерстве с благотворительным фондом «Добрый город Петербург».