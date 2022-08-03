Татарстанский бизнес оштрафовали на 731 тыс. рублей за нарушения кассовой дисциплины

ФНС Татарстана оштрафовала предпринимателей республики на 731 тыс. рублей за нарушения кассовой дисциплины. Об этом передает пресс-служба управления.

«Проведение проверок за соблюдением законодательства о применении контрольно-кассовой техники допускается исключительно по решению руководства Федеральной налоговой службы и при условии согласования с органами прокуратуры. Так, за первое полугодие проведено 614 проверок по применению контрольно-кассовой техники, установлено 609 нарушений. Предъявлено штрафных санкций на общую сумму 731 тыс. рублей, взыскано 714,5 тыс. рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ФНС, в Татарстане зарегистрировано свыше 162 тыс. кассовых аппаратов, через которые пробито чеков на сумму около 5 трлн рублей.

«Налоговые органы призывают не оставлять без внимания ни один случай невыдачи кассового чека при совершении покупки. Современные технологии позволяют быстро и удобно с помощью смартфона проверить корректность и подлинность выданного чека, а также направить в налоговый орган жалобу на обнаруженное нарушение: через сервис „Обратиться в ФНС России“ или через мобильное приложение Проверка чеков“», – уточнили в пресс-службе.