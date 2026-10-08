Бизнес РТ получил почти 7 тыс. бесплатных нефинансовых услуг с начала года

По итогам девяти месяцев 2026 года субъекты малого и среднего предпринимательства Татарстана воспользовались более чем 6,7 тыс. нефинансовых услуг, предоставляемых в рамках государственной поддержки. Содействие бизнесу оказывают Министерство экономики РТ и его подведомственные организации в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба ведомства.

Чаще всего за нефинансовыми услугами обращались предприниматели из различных сфер производства и креативных индустрий, заметили в министерстве.

В основном деловое сообщество региона обращается за консультациями в области открытия, ведения и масштабирования бизнеса. Специалисты Единого контактного центра обработали примерно 4,8 тыс. таких обращений – это звонки, очные и онлайн-консультации.

На втором месте – образовательные мероприятия, в которых приняли участие свыше 1630 человек. Это, в частности, форум креативной и платформенной экономики «АЛГАритм», программа «Налоговый субботник», курс «СВОе дело» для участников специальной военной операции и их семей (около 100 слушателей), семинар по автоматизированной упрощенной системе налогообложения и обучающие программы для планирующих заключение социального контракта.

Помимо прочего, в текущем году предприятия МСП республики участвовали в выставочных мероприятиях, воспользовались услугами сертификации продукции и маркетинговой поддержкой.

Наряду с этим подведомственный Минэкономики РТ региональный Центр «Мой бизнес» НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» запустил программу софинансирования рекламы для МСП Татарстана. Предпринимателям доступно семь пакетов услуг: 90% стоимости оплачивает государство, 10% – бизнес. Среди уникальных предложений – интеграция каталога Национального музея РТ в упаковку товара.

Кроме того, доступна разработка одностраничного сайта с рекламой в Яндекс.Директе, ведение социальных сетей с фотосъемкой, создание промопродукции, настройка контекстной или таргетированной рекламы и разработка фирменного стиля с логотипом.

Заявки принимаются до 30 октября 2026 года на мсп.рф. Участие – только для приоритетных проектов МСП, зарегистрированных в Татарстане. Всего 19 мест, один бизнес – один пакет.

Министерство экономики РТ совместно с подведомственными организациями реализует комплексную поддержку предпринимательства через инструменты нефинансовых услуг. Программа охватывает полный цикл развития бизнеса – от запуска проекта до выхода на зарубежные рынки. Бизнесменам доступны участие в региональных и международных выставках, сертификация и продвижение продукции, повышение квалификации сотрудников, содействие в выходе на маркетплейсы, а также образовательная и консультационная поддержка, в том числе по адаптации к налоговым изменениям.

Дополнительную информацию о мерах поддержки можно получить по номеру Единого контактного центра – 8 (843) 524-90-90, а также на официальном сайте Министерства экономики РТ.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.