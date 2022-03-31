Бизнес-омбудсмену РТ поступило около 700 жалоб на незаконный демонтаж торговых объектов

В первом квартале 2022 года 675 татарстанских бизнесменов направили обращения бизнес-омбудсмену РТ из-за требований по демонтажу их торговых точек. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева.

Общественная приемная бизнес-омбудсмена РТ анализирует обращения и разрабатывает на основе документации линии защиты предпринимателей. Если требования администраций районов необоснованны, общественная приемная уполномоченного предоставляет бизнесменам своих юристов.

Так, 29 марта этого года Арбитражный суд Поволжского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы исполкома города Казани по судебному спору с казанским предпринимателем и признал необоснованным демонтаж двух торговых объектов. В связи с этим исполком был обязан устранить допущенные нарушения прав предпринимателей.

«По итогам первого квартала текущего года к нам поступило 675 обращений от предпринимателей, в том числе несколько жалоб на действия местных администраций, которые требуют демонтировать нестационарные торговые объекты с территории дворов многоквартирных домов, с управляющими компаниями которых у заявителей имеются договорные отношения. Отмечу, что территория многоквартирных домов является общедомовой, а не муниципальной собственностью. Нашу позицию разделяют и судебные инстанции. Мы и дальше будем прикладывать все необходимые усилия по отстаиванию прав и законных интересов предпринимателей», - подчеркнул бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.