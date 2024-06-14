Бизнес-омбудсмен Узбекистана: страна планирует довести долю частного сектора в ВВП до 80%

Дилмурод Касимов: «Узбекистан не останавливается на достигнутом. Страна ставит перед собой большие цели – доведение к 2027 году доли частного сектора в ВВП до 80% и доли частного сектора в экспорте до 60%»

Фото: предоставлено Генконсульством Узбекистана

Все преграды, препятствовавшие предпринимателям, были поэтапно устранены

С 2017 года Узбекистан выдвинул кардинальные, неожиданные и благоприятные для предпринимателей изменения. Особенностью данных перемен является то, что они были направлены на уменьшение контрольных функций государства и открытие пути к свободному ведению бизнеса. Все преграды, препятствовавшие на тот период предпринимателям, были поэтапно устранены.

Либерализация наказания в отношении предпринимателей, устранение возможностей необоснованного вмешательства в их деятельность, укрепление тесных дипломатических связей с зарубежными странами, упрощение экспортно-импортных процедур – все это дало мощный толчок в развитии бизнес-среды и мотивацию предпринимателям развиваться и активно расширять свой бизнес без преград.

В частности, были отменены все виды внеплановых проверок, встречных проверок деятельности субъектов предпринимательства, в том числе по уголовным делам. Внедрен механизм выдвижения моратория на проверки, проводимые в деятельности предпринимателей, который активно применяется по сей день.

Была отменена мера уголовного наказания в виде лишения права на осуществление предпринимательской деятельности.

С 2017 года эффективно функционирует структура бизнес-омбудсмена, созданная по инициативе главы государства (Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева – прим. Т-и). Будучи подотчетным Президенту, бизнес-омбудсмен вносит предложения по улучшению деловой среды в стране, а также устранению различных преград в развитии предпринимательства.

Узбекистан не останавливается на достигнутом. Страна ставит перед собой большие цели – доведение к 2027 году доли частного сектора в ВВП до 80% и доли частного сектора в экспорте до 60%.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на встрече с предпринимателями в формате открытого диалога Фото: president.uz

За три года во время открытых диалогов от предпринимателей поступило более 33 тысяч обращений и предложений

Для каждого предпринимателя в случае возникновения трудностей либо препятствий в его деятельности является важным быть выслушанным. Особенно это важно, если проблема требует вмешательства государственных чиновников.

Очевидно, в условиях экономического развития государства возникают проблемы, создающие трудности для бизнеса. Они требуют оперативного вмешательства со стороны высших органов власти для того, чтобы предотвратить застой в развитии в той или иной отрасли, а также дать импульс для дальнейшего развития.

Таким своеобразным импульсом стало проведение встреч Президента с предпринимателями. Встречи проводятся ежегодно, предприниматели получают возможность непосредственно общаться с главой государства.

Возможность быть выслушанным дается каждому предпринимателю в каждом регионе страны путем проведения встреч. После анализа и обобщения наиболее актуальные и обоснованные предложения вносятся главе государства для принятия соответствующих решений. Кроме того, в день открытого диалога выслушиваются предложения и жалобы сотни предпринимателей.

На протяжении прошлых трех лет в ходе открытых диалогов от предпринимателей поступило более 33 тысяч обращений и предложений. По итогам диалогов было выдвинуто более 150 инициатив, направленных на устранение препятствий в развитии предпринимательства, а также дальнейшее его развитие.

В частности, если анализировать инициативы, выдвинутые после диалога в 2021 году, реформы были направлены на смягчение последствий пандемии, продление налоговых и таможенных льгот и предоставление отсрочки по налогам и обязательным платежам.

Диалог 2022 года выделился поддержкой представителей бизнеса в разных направлениях, начиная с таких налоговых реформ, как уменьшение процентов НДС до 12%, сокращение срока возврата НДС до 7 дней, введение единой ставки налога в размере 4% вместо действующего налога с оборота в размере от 4% до 25%.

Кроме того, расширены механизмы обеспечения прав предпринимателей путем введения порядка отмены решения о выделении земельных участков или имущества только в судебном порядке.

По итогам диалога была устранена еще одна проблема, волновавшая предпринимателей, касательно применения повышенных ставок налога из-за неиспользования пустующего здания или земельного участка. Данный механизм был не только отменен, но и были списаны задолженности предпринимателей в размере 2 трлн сумов, образовавшиеся в результате уплаты налогов по повышенной ставке.

В прошлом году по итогам диалога были кардинально пересмотрены механизмы финансирования предпринимательства, создан Банк развития бизнеса, внедрены налоговые реформы, направленные на защиту прав предпринимателей.

Стало традицией предпринимателям каждый год с нетерпением ждать дату «20 августа – День предпринимателей». Именно накануне этого дня в ходе диалога объявляются новые инициативы в поддержку бизнеса.

Государственным органам запрещается проводить проверки, не зарегистрировав их в данной системе. В противном случае это послужит основанием для привлечения к административной ответственности Фото: © «Татар-информ»

Государственным органам запрещается проводить не зарегистрированные в системе проверки

Одной из тем, наиболее волнующих предпринимателей, является тема проверок. В этой области важно обеспечения защищенности предпринимателей. Цифровой мониторинг проводимых в деятельности предпринимателей проверок со стороны государственных органов осуществляется бизнес-омбудсменом.

Информационная система «Единый государственный контроль» позволяет регистрировать проверки, проводимые в деятельности предпринимателей, их результаты, а также вносить жалобы в случае допущения нарушений со стороны проверяющих органов.

Государственным органам запрещается проводить проверки, не зарегистрировав их в данной системе. В противном случае это послужит основанием для привлечения к административной ответственности.

В целях обеспечения прозрачности проводимых проверок и обеспечения прав субъектов предпринимательства в новой системе «Единый государственный контроль» обеспечен полный доступ также и для субъектов предпринимательства.

Так, в новой системе «Единый государственный контроль» был добавлен ряд функций, как «Электронная книга регистрации проверок», обеспечивающая полный надзор проверок со стороны уполномоченного органа.

В целях противодействия коррупции и незаконных проверок в системе «Единый государственный контроль» была составлена электронная база данных всех должностных лиц с правом на проведения проверки. Это, в свою очередь, исключает возможность фальсификации данных удостоверения с правом на проведение проверок. Предприниматели могут проверить данные спецудостоверения инспекторов и при несоответствии с системой имеют право не допускать их на свою территорию.

Более того, для субъектов предпринимательства были составлены реестры государственных контрольных функций и обязательных требований, что дает возможность ознакомления с контрольными функциями государственных инспекций и обязательными требованиями по отношению к ним.

По итогам внедрения системы «Единый государственный контроль» уполномоченному органу стало намного легче выявлять факты правонарушений в государственном контроле.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шаги к дальнейшей поддержке бизнес-сферы закреплены в Стратегии «Узбекистан – 2030»

Узбекистан не останавливается на достигнутом. Стремительные шаги к дальнейшей поддержке бизнес сферы также закреплены в Стратегии «Узбекистан – 2030».

Эффективное использование местной сырьевой базы и развитие основанной на передовых технологиях промышленности, последовательный перевод монопольных сфер на рыночные принципы, повышение доли частного сектора в экономике, создание наиболее благоприятных условий для свободной деятельности предпринимателей все еще остаются актуальной темой.

Кроме того, планируется полная цифровизация и упрощение налоговой системы, а также создание равных возможностей для всех предпринимателей для того, чтобы официальный сектор стал предпочтительнее и выгоднее, чем нелегальная деятельность.

Для этого будет создана упрощенная и компактная законодательная система, удобная для населения и субъектов предпринимательства.

Дилмурод Касимов,

Уполномоченный по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства