Бизнес-омбудсмен Татарстана встретился с предпринимателями Спасского района

Уполномоченный при Раисе Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев побывал с рабочей поездкой в Спасском муниципальном районе. Вместе с главой района Романом Ислановым и заместителем руководителя исполкома Рушанией Закировой он встретился с местными предпринимателями, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

Одной из ключевых тем стало развитие семейного бизнеса. В качестве примера участники встречи обсудили многодетную семью Сычовых. Их дело началось с желания отвлечь детей от гаджетов, приучить их к труду и сохранить семейные традиции. Сначала они производили молочную продукцию для себя, затем это переросло в бизнес.

Сейчас Сычовы перерабатывают молоко и для других многодетных семей, которые держат коров в личных подворьях. Домашние сыры, творог, масло и молоко пользуются устойчивым спросом, и перед семьей стоит задача расширения производства.

Абдулганиев отметил, что речь идет не только об экономике, но и о сохранении культурных традиций, занятости в сельской местности и поддержке семейных ценностей. По его словам, вместе с руководством района обсуждались возможные меры помощи таким предпринимателям – от консультационной поддержки до участия в программах господдержки.

Он также напомнил, что в октябре 2025 года постановлением Кабинета министров Татарстана № 847 был утвержден порядок признания субъектов малого и среднего предпринимательства семейными предприятиями и ведения их реестра. Это создает правовую основу для разработки специальных мер поддержки.

Глава района Роман Исланов обратил внимание на формирование в муниципалитете межсемейной кооперации. По его словам, одни семьи занимаются молочным животноводством, другие – сыроделием, третьи – плетением корзин и разведением коз. Такое взаимодействие перерастает в устойчивые партнерства и обеспечивает жителей доходом.

Отдельно участники встречи обсудили развитие туризма и сферы гостеприимства. Ежегодно Спасский район посещают 800-900 тысяч человек. Доходы от туризма уже сопоставимы с поступлениями от сельского хозяйства. Доля малого и среднего бизнеса в валовом продукте района достигает 40%.

Абдулганиев подчеркнул, что Спасский район демонстрирует, как традиционные ценности, семейная кооперация и туристический потенциал могут работать на развитие экономики, и заверил, что поддержка этих направлений будет продолжена.

Поездка завершилась посещением фермы Camelrussia (КФХ Кириченко С. В.). Бизнес-омбудсмен пообщался с предпринимателями, которые разводят верблюдов и коз, производят молоко и изделия из шерсти. Владельцы хозяйства рассказали о планах развития и поблагодарили руководство района за помощь в решении возникающих вопросов.