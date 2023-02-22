Бизнес-омбудсмен Татарстана сможет без специального разрешения посещать СИЗО

Бизнес-омбудсмен Татарстана получил право без специального разрешения посещать места содержания под стражей и учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде принудительных работ, ареста, лишения свободы. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 41-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроект, которым вносятся изменения в закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей, разработан для приведения его в соответствие с федеральным законодательством», – рассказал председатель Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин.

Как пояснил уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, новые полномочия расширяют возможности бизнес-омбудсмена по защите прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по преступлениям, совершенным в сфере предпринимательской деятельности. «Хотя количество таких дел в Республике Татарстан постоянно снижается, тем не менее за каждым из них стоят человеческие драмы, порушенный бизнес, который выстраивался годами, потерянные рабочие места», – отметил он.

По словам Абдулганиева, во время расследования нужно уходить от практики заключения предпринимателей под стражу, максимально заменяя ее домашним арестом или внесением залога. «Зачастую оказывается, что вина предпринимателя не доказана в ходе следствия, или нанесенный ущерб не такой существенный, как предполагалось во время возбуждения уголовного дела и он добровольно погашен предпринимателем, но бизнесу уже нанесен непоправимый ущерб», – подчеркнул он.

Сотрудники аппарата уполномоченного регулярно посещают СИЗО и встречаются с предпринимателями, оказывают им юридические консультации, подозреваемых в преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, помогают составить обращения для привлечения pro bono экспертов Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» к проведению правовой экспертизы по их уголовным делам, заключил бизнес-омбудсмен.