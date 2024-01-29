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Экономика 29 января 2024 19:08

Бизнес-омбудсмен Татарстана провел открытый урок для учеников казанской гимназии

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Бизнес-омбудсмен Татарстана провел открытый урок для учеников казанской гимназии

Открытый урок для учеников выпускных классов гимназии №3 Казани провел сегодня бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев. Он рассказал подросткам об основных отличиях предпринимателя от наемного работника, а также об ответственности, которую предприниматель несет перед государством, обществом и своими сотрудниками.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей дал ряд советов, какие навыки надо развивать, чтобы стать успешным бизнесменом. Абдулганиев также рассказал о мерах государственной поддержки, которыми могут воспользоваться начинающие предприниматели, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей

#школьники #выпускники #предприниматели #поддержка предпринимателей
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