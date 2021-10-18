Бизнес-омбудсмен Татарстана попросил Минюст ответить на вопросы предпринимателей

За первую неделю работы в условиях новых санитарно-эпидемиологических ограничений поступило около 200 обращений от представителей бизнеса по работе в условиях введения QR-кодов, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Татарстана по защите прав предпринимателей.

«За предыдущую неделю поступило 381 обращение от предпринимателей, из них 204 — по теме применения QR-кодов. Также в тройку наиболее актуальных тем входит взаимоотношения с контрольно-надзорными органами и консультации по выходу на рынок электронной торговли для тех предпринимателей, которые ощутили снижение продаж из-за введения QR-кода», — цитирует пресс-служба слова бизнес-омбудсмена республики Фарида Абдулганиева.

По информации ведомства, Абдулганиев направил в Минюст Татарстана обращение, в котором попросил ответить на наиболее частые вопросы, поступающие на горячую линию Общественной приемной бизнес-омбудсмена. Отмечается, что на минувшей неделе подобное обращение было направлено в управление Роспотребнадзора по региону.

Также в пресс-службе сообщили, что специалисты ведомства разрабатывают и публикуют в телеграм-канале «Деловорот» наглядные чек-листы и блок-схемы по решению вопросов, в том числе связанных с введением QR-кодов.