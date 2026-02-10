Бизнес-омбудсмен РТ сообщил о росте интереса к автоматизированной системе налогообложения

Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев сообщил об активном переходе малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

Согласно информации банка «Ак Барс», в начале февраля 2026 года число клиентов, применяющих АУСН, выросло более чем в семь раз по сравнению с декабрем 2025 года.

Рост интереса к режиму связан с изменениями, вступившими в силу с 1 января 2026 года. Началось поэтапное снижение лимита доходов для освобождения от уплаты НДС при применении упрощенной системы налогообложения.

В 2026 году он составляет 20 млн рублей, в 2027 году – 15 млн, в 2028 году – 10 млн рублей. В результате предприниматели на УСН с доходом от 20 до 60 млн рублей обязаны уплачивать не только налог с выручки по ставке 6%, но и НДС в размере 5%, а также вести более сложный учет и сдавать дополнительную отчетность.

Фарид Абдулганиев отметил, что АУСН позволяет сохранить для малого бизнеса отсутствие обязанности по уплате НДС при доходе до 60 млн рублей. По его словам, для части предпринимателей это дает возможность избежать резкого увеличения налоговой нагрузки и роста административных требований в условиях меняющихся правил.

Индивидуальный предприниматель из Нижнекамска Александр Степанов, работающий в сфере услуг, рассказал, что перешел на АУСН в начале 2025 года. По его словам, первоначально ставка налога в 8% по сравнению с 6% на УСН вызывала опасения, однако на практике режим оказался выгоднее, особенно с учетом изменений 2026 года.

Он отметил, что налог рассчитывается автоматически налоговой службой, страховые взносы для ИП не уплачиваются, отчетность сведена к минимуму, а обязанность по уплате НДС не возникает даже при росте оборота до 60 млн рублей.

Управляющий партнер аудиторской фирмы «Палладиум» Альбина Губайдуллина заявила, что АУСН является этапом цифровизации налогового администрирования для малого бизнеса. Она отметила, что при наличии ограничений по обороту и численности работников режим компенсирует их снижением налоговой нагрузки и сокращением времени, затрачиваемого на учет.

По ее словам, перед переходом требуется индивидуальный расчет, однако АУСН уже занимает место среди льготных налоговых режимов.

Партнер АНП «Зенит» Альфия Яруллина указала, что АУСН автоматизирует налоговые процедуры. По ее словам, данные о расчетах поступают напрямую из банка, налог рассчитывается автоматически, а отчетность формируется без участия предпринимателя.

Фарид Абдулганиев подчеркнул, что выбор налогового режима предприниматели принимают самостоятельно с учетом специфики своей деятельности. Он рекомендовал для принятия взвешенного решения обращаться за консультациями в Общественную приемную бизнес-омбудсмена и в налоговые органы.

Также он отметил, что применение АУСН требует строгого соблюдения цифровых требований – проведения всех операций через расчетный счет и использования онлайн-касс.