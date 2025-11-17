Бизнес-омбудсмен РТ рассказал, как подготовиться к новым требованиям оформления вывесок

С 1 марта 2026 года начнут действовать существенные правки в законе о защите прав потребителей, которые поменяют правила оформления вывесок, указателей, сайтов и других носителях информации, с которыми сталкивается потребитель. Главное изменение – вся информация на иностранном языке должна дублироваться на русском языке, причем он должен быть первым и равнозначным по видимости.

Комментируя новые требования к предпринимателям, Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев призвал их готовиться к изменениям заранее. Он также дал несколько ключевых рекомендаций для того, чтобы соответствовать новым требованиям и избежать штрафов и судебных разбирательств.

По словам эксперта, необходимо провести аудит всего, что видит клиент, на наличие иностранных слов и непереведенных англицизмов. Кроме того, при размещении информации на двух языках на сайте или вывесках, русский текст должен быть на первом месте и ни в коем случае не быть менее заметным, чем иностранный. Содержание текстов на разных языках должно строго соответствовать друг другу.

В случае использования уникального названия на иностранном языке, омбудсмен посоветовал рассмотреть возможность регистрации его в качестве товарного знака. Такие бренды можно будет использовать на вывесках без перевода.

«Наша задача – помочь предпринимателям пройти период адаптации к новым требованиям максимально гладко. Мы готовы оказывать информационную и консультационную поддержку по этому вопросу. Хочу особо подчеркнуть, что такая работа полностью соответствуют политике по поддержке малого бизнеса, которую последовательно проводит Раис РТ Рустам Минниханов», – подчеркнул Фарид Абдулганиев.