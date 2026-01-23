Бизнес-омбудсмен РТ провел урок предпринимательства в казанском лицее

Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей, помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев выступил с открытой лекцией перед учащимися казанского лицея №121 им. Героя Советского Союза С.А. Ахтямова. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей.

В ходе интерактивного занятия, длившегося 45 минут, бизнес-омбудсмен рассказал школьникам, как уже с 14 лет можно легально начать свое дело, зарегистрировавшись как самозанятый или ИП с согласия родителей. Он привел примеры успешных подростковых стартапов, разобрал практические шаги по запуску бизнеса и объяснил, какие меры господдержки доступны молодежи.

Особое внимание было уделено роли института бизнес-омбудсмена. На реальных кейсах школьникам показали, как команда Уполномоченного помогает предпринимателям: от защиты от несправедливых проверок и решения вопросов с маркировкой до урегулирования споров с партнерами. Ярким примером эффективного диалога власти и бизнеса стала история 2025 года, когда по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова, в России были продлены сроки маркировки товаров легкой промышленности.

«Школьники – это те, кто будет определять будущее нашей экономики. Сегодня мы говорили о том, как начать свой бизнес. Я видел в их глазах живой интерес. Важно, чтобы молодежь знала: начинать свое дело можно смело, а в случае сложностей у предпринимателя в Татарстане есть надежный защитник», – отметил Фарид Абдулганиев.

По словам директора лицея №121 Валентины Афонской, на встречу были приглашены ученики, уже знакомые с темой бизнеса и экономики: шестиклассники с опытом работы в детских компаниях и старшеклассники – участники олимпиад и стартап-конкурсов.

«Встреча вызвала живой отклик. Обсуждая серьезные темы, Фарид Султанович возвращался к своему школьному опыту, подчеркивая важность этих лет. Дети не хотели его отпускать, задавая вопросы даже у дверей», – рассказала директор.

В завершение лекции бизнес-омбудсмен ответил на многочисленные вопросы школьников о бизнес-идеях и работе институтов господдержки.