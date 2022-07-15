Бизнес-омбудсмен РТ прокомментировал закон, дающий старт созданию бондовых складов

В Татарстане может появиться один из первых бондовых складов в России. Такое мнение выразил уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента Татарстана Фарид Абдулганиев.

Сегодня Президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон, дающий старт созданию бондовых складов.

«Вступивший в силу закон дает старт проведению эксперимента по отработке технологии бондовых складов в России. Мы надеемся, что один из первых российских бондовых складов уже вскоре будет создан в Республике Татарстан», – сказал Фарид Абдулганиев.

По его словам, в Татарстане есть все необходимые условия для успешной реализации этого проекта. «Имеется высокая степень подготовки логистической инфраструктуры, развитый рынок интернет-торговли, оптимальное географическое расположение, максимальная поддержка республиканских органов власти», – отметил он.

Напомним, в августе 2020 года Президент РТ Рустам Минниханов подписал соглашение с гендиректором «Почты России» Максимом Акимовым о намерении реализовать пилотный проект по созданию первого в России бондового склада с упрощенным таможенным регулированием на территории Татарстана. Планировалось, что он откроется на базе обособленного структурного подразделения АО «Почта России», расположенного в Международном аэропорту «Казань».

Ответственным от республики за реализацию этого проекта был назначен уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей – помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.