Бизнес-омбудсмен РТ призвал закрепить критерии отнесения предприятий к семейному бизнесу

Сегодня в Казани началось выездное пленарное заседание Всероссийского семейного совета – ключевого инструмента реализации специального проекта Торгово-промышленной палаты РФ «Семейные компании России». Об этом сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена РТ.

Для участия в программе мероприятий Семейного Совета в Казани встретились представители семейного бизнеса из 34 регионов. Они обсудят перспективы семейного дела для развития региональной экономики, получат новые знания, сформируют новые идеи по развитию бизнеса, а также обменяются успешным практическим опытом.

С приветственным словом к участникам выездного пленарного заседания Всероссийского семейного совета обратился председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, который отметил, что Татарстан дважды на федеральном уровне поднимал вопрос о необходимости законодательного закрепления понятия семейного бизнеса.

В свою очередь Уполномоченный при Раисе Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев подчеркнул, что семейный бизнес – это вопрос не только экономики, но и сохранения традиций, преемственности поколений, стабильности общества.

Он поделился, что является частым посетителем различных предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана, и сказал, что многие из них можно с полным основанием назвать семейным бизнесом. Речь здесь идет не только о торговле, но и об инновационных отраслях, таких как производство тяжелых многокоординатных станков-роботов и создание беспилотного транспорта.

«Я глубоко убежден в необходимости законодательного закрепления критериев отношения таких предприятий к семейному бизнесу, что позволит решить вопросы наследования, трудовых отношений и поддержки», – сказал бизнес-омбудсмен Татарстана. По его словам, принятие законов о семейном бизнесе на уровне субъектов Федерации станет важным этапом на пути к федеральному регулированию.