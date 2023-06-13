Бизнес-омбудсмен РТ: Предприниматели смогут сохранить свой бизнес даже под следствием

Российские предприниматели смогут сохранить бизнес, даже находясь под следствием. Новый закон, который сегодня подписал Президент Владимир Путин, позволит решить серьезную проблему, на которую бизнесмены жаловались уже давно, заявил уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Теперь при выборе меры пресечения для предпринимателей и топ-менеджеров компаний в приоритете должна оставаться мера, которая позволит подозреваемому, обвиняемому продолжать вести бизнес.

«Как правило, после того как предприниматель оказывается в СИЗО, его бизнес рушится, работы лишаются сотрудники компании, а бюджет теряет доход, – отметил Абулганиев. – Зачастую потом оказывается, что обвинения в отношении предпринимателя признают несостоятельными или переквалифицируют на более "легкую" статью».

При этом в Татарстане значительно снизилось число обращений от предпринимателей на тему уголовного преследования, сообщает пресс-служба Абдулганиева. Но сама тема все же остается в фокусе внимания защитников прав предпринимателей.

«Новый закон даст шанс находящимся под следствием предпринимателям сохранить свой бизнес. Вместе с прокуратурой республики мы будем внимательно следить за его неуклонным выполнением», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.