Бизнес-омбудсмен РТ помог предпринимателю защититься от штрафа в размере до 1 млн рублей

Общественная приемная Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева помогла индивидуальному предпринимателю Ренату Нурееву избежать незаконного штрафа в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

16 марта 2021 года сотрудники полиции провели в магазине Рената Нуреева проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и составили протокол об административном правонарушении, в котором указали, что на полу магазина отсутствует разметка для социальной дистанции.

«При этом в материалах фотофиксации ясно видно, что разметка есть и, более того, расстояние между полосами составляет 1,6 метров, что превышает рекомендованные Роспотребнадзором 1,5 метра», — говорится в сообщении.

Сотрудники Общественной приемной разработали проект письменных пояснений и разъяснили порядок административного судопроизводства. В результате Лениногорский городской суд РТ постановил прекратить производство в отношении предпринимателя в виду отсутствия состава правонарушения.

«Надо отметить, что Ренат Нуреев в своей деятельности использовал инструкции и чек-листы, которые мы специально разрабатываем для предпринимателей и размещаем на телеграм-канале „Деловорот“ (https://t.me/delovorot). В них подробно изложены алгоритмы и шаги, выполняя которые предприниматель может быть уверен, что не нарушает правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Что и подтвердило решение Лениногорского городского суда», — отметил руководитель Общественной приемной бизнес-омбудсмена РТ Филипп Зарубин.