Личный прием предпринимателей, проведенный вчера в Казанском кремле Уполномоченным при Раисе РТ Фаридом Абдулганиевым, высветил ряд актуальных вопросов малого бизнеса республики. Каждое обращение стало предметом детального обсуждения, а реакция омбудсмена – конкретной и адресной.

Так, в ходе личного приема один индивидуальный предприниматель Подгорнов А.А. через своего представителя пожаловался на действия УФАС по РТ, возбудившего антимонопольное дело спустя десятилетие после проведенного конкурса на рыбопромысловый участок, в ходе которого Госкомитет РТ по биоресурсам предоставил предпринимателю в пользование 100% рыбопромыслового участка в Спасском районе. В своем обращении предприниматель отметил, что антимонопольное ведомство игнорирует вступившие в законную силу судебные решения 2016 года, подтвердившие правомерность выделения участка, и явное истечение установленного трехгодичного срока давности.

Фарид Абдулганиев взял ситуацию под личный контроль. Юристами бизнес-омбудсмена РТ инициирована правовая экспертиза всех материалов судебных процессов прошлых лет и нового дела УФАС. В адрес антимонопольной службы направлен официальный запрос с требованием разъяснить правовые основания пересмотра давно разрешенного судами вопроса. Для обеспечения принципа состязательности и защиты интересов предпринимателя на заседании УФАС 26 августа будет присутствовать представитель Уполномоченного.

В свою очередь, представители ООО «МАРТА» обратились с проблемой демонтажа подъездных дорог к их объекту гостиничной недвижимости после проведенных работ по благоустройству улицы Гагарина в Нижнекамске. Заезд к гостинице теперь обеспечивается кружным путем — через узкий внутриквартальный проезд, что не только создало существенные неудобства для гостей и обслуживания объекта, но и привело к предупреждению со стороны МЧС из-за отсутствия возможности подъезда пожарной техники, что ставит под угрозу безопасность людей.

Бизнес-омбудсмен поручил юристам своей Общественной приемной направить запросы в администрацию Нижнекамска и ГУ МЧС России по РТ. Цель – выяснить причины изменения конфигурации дороги в ущерб действующему коммерческому объекту, определить технически возможные и юридически обоснованные пути скорейшего восстановления подъезда и согласовать план устранения выявленных МЧС нарушений. Также запланированы личные переговоры Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей с руководством муниципалитета.

За поддержкой в реализации инвестиционного проекта по производству современного отечественного медицинского оборудования для лабораторий к бизнес-омбудсмену РТ обратились представители ООО «Лидкор». Компания, разработавшая проект, столкнулась с трудностями на этапе согласования в Министерстве здравоохранения РТ. Предприниматели указывают на отсутствие конструктивной обратной связи и затягивание процесса со стороны отдельных чиновников ведомства, что тормозит реализацию инициативы.

В ходе приема заявителю были даны исчерпывающие консультации по алгоритмам защиты инвестиционного проекта. Фарид Абдулганиев выразил готовность лично содействовать в налаживании продуктивного диалога. Компании рекомендовано оперативно подготовить полный пакет документов по проекту для его последующей передачи как в Минздрав РТ, так и в Агентство инвестиционного развития РТ. При этом юристы Общественной приемной Уполномоченного выступят в качестве медиатора в организации переговоров.

Абдулганиев отметил, что каждое обращение предпринимателя – это сигнал о точке напряжения в деловой среде.

«Вопросы улучшения делового климата в Татарстане всегда находятся в фокусе внимания Раиса РТ Рустама Нургалиевича Минниханова. Убежден, что только через оперативное выявление возникающих у предпринимателей вопросов и их совместное, конструктивное решение с органами власти мы сможем сделать нашу республику еще более привлекательным для бизнеса регионом», – подчеркнул Абдулганиев.