Бизнес-омбудсмен предложил запретить открытую продажу самогонных аппаратов

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ Бориса Титова выступил за запрет открытой продажи самогонных аппаратов в России. Предложение мотивировано необходимостью борьбы с нелегальным алкогольным рынком.

Доклад о российском рынке подакцизных товаров, предназначенный для Президента РФ Владимира Путина, подготовил Игорь Косарев. Накануне он был назначен общественным омбудсменом по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров, отмечает РИА Новости.

Авторы доклада обратили внимание на то, что россияне всё больше интересуются приобретением самогонных аппаратов. В 2020 году «Яндекс» зафиксировал 1,6 млн запросов на покупку самогонных аппаратов от российских пользователей по сравнению с 1,2 млн в 2019-м.

Повышению легальности алкогольного рынка, по мнению сотрудников аппарата российского бизнес-омбудсмена, может поспособствовать в том числе и запрет открытой продажи аппаратов для самогоноварения. «Кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд», — уверены они.

Кроме того, составители документа подчеркнули, что качество произведенной на дому продукции никак не контролируется и содержание вредных веществ в ней многократно превышает норму.

«Необходимо жесткое регулирование продажи самогонных аппаратов», — резюмировали в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей.