Бизнес-омбудсмен и УФСИН совместно будут пресекать нарушение прав предпринимателей в РТ

Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев и Управление федеральной службы исполнения наказания (УФСИН) России по РТ будут координировать свою работу в целях защиты и восстановления нарушенных прав бизнесменов на территории республики. Соответствующее соглашение о взаимодействии сегодня подписали бизнес-омбудсмен Татарстана и начальник УФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев.

Соглашение предусматривает оказание бизнес-омбудсмену содействия в проведении проверки обстоятельств, подлежащих выяснению при рассмотрении жалоб заявителей, а также принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности.

Также планируется проведение совместных приемов, совещаний и иных мероприятий для координации совместных усилий в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей, выявления и пресечения правонарушений, а также устранения причин и условий, способствующих их совершению.

«В этом году в мой адрес поступило 8 обращений по вопросам, связанным с уголовным преследованием по статьям экономического характера. За каждым из них стоит судьба предпринимателя, членов его семьи и сотрудников компании. Поэтому такие обращения находится у нас на особом контроле. В текущем году мною и сотрудниками моего аппарата было осуществлено 7 посещений следственных изоляторов», – сказал Абдулганиев.

По его словам, подписание соглашения о взаимодействии документально закрепляет фактически уже сложившееся плодотворное сотрудничество сторон для координации совместных усилий в сфере защиты прав и законных интересов бизнесменов.

Хиалеев поблагодарил Абдулганиева за конструктивное сотрудничество и выразил уверенность, что подписание данного соглашения позволит осуществлять взаимодействие более эффективно.