Бизнес-омбудсмен и фонд «Защитники Отечества» в РТ подписали соглашение о сотрудничестве

В Татарстане провели прием по вопросам предпринимательства для ветеранов СВО, на котором Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РТ и региональное отделение фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве.

Ветеранам рассказали о правовых основах предпринимательства, получении господдержки и субсидий, а также о предотвращении возможных проблем с проверяющими органами.

«На сегодняшний день свыше 250 ветеранов специальной военной операции успешно реализуют себя в предпринимательской деятельности… такие совместные приемы, подобные сегодняшнему, предоставляют возможность получить конкретные ответы на актуальные вопросы, что способствует укреплению деловой инициативы и уверенности наших защитников», – сказала руководитель татарстанского филиала Фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.

Одним из пришедших на прием был ветеран Расул Таспенов, который после возвращения со спецоперации открыл бизнес, стал финалистом региональной программы «Батырлар. Герои Татарстана» и теперь планирует расширить свое дело. На встрече он получил подробную консультацию по условиям получения статуса резидента промышленного парка и варианты получения, подходящие непосредственно его бизнесу.

«Для меня эта встреча оказалась исключительно продуктивной. Я уже длительное время рассматривал возможность расширения своего бизнеса, и сейчас, когда для участников специальной военной операции предусмотрен широкий спектр государственных и общественных мер поддержки, оставалось лишь в них детально разобраться. В этом мне существенно помогли специалисты филиала Фонда «Защитники Отечества». Теперь только вперед»,– поделился Таспенов.

«Встречи с ветеранами и их насущные обращения формируют конкретный социальный запрос, на основании которого министерство получает возможность разрабатывать и внедрять новые меры поддержки, включая специализированные финансовые продукты и программы»,– подытожил бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.