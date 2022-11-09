«Бизнес, ничего личного»: посол в Вашингтоне объяснил интерес США к конфликту на Украине

Для Соединенных Штатов важно продолжение конфликта на Украине. Во-первых, так они пытаются истощить Россию, не ввязываясь в прямое противостояние, во-вторых, для них это возможность «снять сливки» с поставок вооружений за рубеж. Такие причины перечислил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей. Однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение. Изматывание всех — украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев. Как говорится, война с Россией „до последнего украинца“», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

По его словам, сложившаяся ситуация экономически выгодна Штатам. За счет конфликта они смогли нарастить продажи СПГ и военной продукции. «Только бизнес, ничего личного», — подчеркнул Антонов.