Бизнес-леди приглашают в Казань на VI Форум деловых женщин

Сегодня в Казани стартует VI Форум деловых женщин Республики Татарстан «Работа в кайф», организатором которого выступает республиканская региональная общественная организация «Деловые женщины Татарстана».

Масштабное мероприятие вызывает большой интерес у женщин — общественных деятелей, лидеров общественных организаций, благотворительных фондов, руководителей предприятий, политиков и начинающих предпринимателей.

«Приглашаем к сотрудничеству каждого, кто никогда не останавливается на достигнутом, успешно управляя малым и средним бизнесом, входит в ТОП-менеджмент крупнейших предприятий, гармонично сочетает семью и любимое дело, являясь примером для жителей республики и всей России своей активной жизненной позицией и созидательными инициативами. Мы очень благодарны всем, кто поддерживает наш проект. Большое спасибо руководству Республики Татарстан, компании «Татспиртпром» во главе с Русланом Искандеровичем Максудовым, активу «Деловых женщин РТ, всем нашим партнерам», — заявила президент ТРОО «Деловые женщины РТ» Лиана Багавеева.

Для гостей события подготовлена авторская программа бизнес-тренингов, 7 сентября в «Ак Барс арену», где пройдет торжественное открытия Форума, приглашены ведущие мотивационные ораторы России, среди которых — квантовый психолог и специалист по работе с подсознанием, финансовый коуч Лили Гилем, международный тренер по личностному росту Дмитрий Васильев, советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова и другие. Каждый участник мероприятия получит возможность посетить мастер-классы, обменяться опытом с единомышленниками и презентовать собственный проект.

В рамках программы VI Форума гостей познакомят с историей Республики Татарстан, ее столицы, культурным наследием и национальными традициями. Сегодня участники Форума побывают в Национальной библиотеке Республики Татарстан на спектакле-игре «Мон», организаторами запланированы посещение выставки Made in Tatarstan, интерактивное бизнес-путешествие, нетворкинг и праздничный ужин.

«Если бы я создавала символ Форума сегодня, я бы выбрала крылья, — рассказала Лиана Багавеева. — Именно ощущение полета мы хотим подарить нашим гостям: в современном мире столько возможностей, а вокруг нас столько идей — берите, расширяйтесь, воплощайте. Летите!»

К мероприятию присоединятся более 350 деловых успешных женщин со всех уголков нашей страны. Форум — прекрасная площадка для профессионального и личностного развития. Здесь у всех появится шанс эффективно заявить о себе, завести полезные знакомства, повысить уровень уверенности в собственных возможностях и силах.

Ознакомиться с программой Форума можно на сайте http://womanforum-rt.ru/.