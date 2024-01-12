Бизнес-леди из Нижнекамска оплатила 2,5 млн налогов после вмешательства приставов

Индивидуальная предпринимательница из Нижнекамска задолжала перед налоговой инспекцией 2,5 млн рублей. Несмотря на напоминания приставов, мер к выплате долга бизнес-леди так и не принимала, сообщают в пресс-службе ведомства.

Позднее выяснилось, что у женщины есть в собственности недвижимость — гараж. Судебный пристав обратился в суд, чтобы взыскать долю. Далее последовали бы оценка и реализация части недвижимости.

Крайних мер должница допускать не стала. После того, как узнала, что ее имущество может подвергнуться торгам, она полностью выплатила долг.