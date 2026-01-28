Бизнес и власть объединяют усилия для трудоустройства ветеранов СВО в ПФО

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Александр Тихонов 27 января в Ульяновске провел совещание по трудоустройству и занятости ветеранов специальной военной операции. В работе приняли участие руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, филиалов Госфонда «Защитники Отечества», а также представители крупных предприятий и бизнеса, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

От Татарстана в совещании приняли участие Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» РТ Гузель Удачина и другие.

Перед обсуждением основной повестки Александр Тихонов поделился результатами опросов ветеранов СВО о качестве мер соцподдержки. Особое внимание уделено доступности диспансеризации. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость ее прохождения для всех вернувшихся участников спецоперации. В связи с этим замполпреда обратился к председателям межведомственных комиссий и руководителям региональных министерств здравоохранения с просьбой обеспечить 100% покрытие диспансеризацией ветеранов.

«Без оценки состояния здоровья невозможно качественно подойти к вопросу их трудоустройства», – подчеркнул Тихонов.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

На совещании также отмечено, что участников СВО волнуют вопросы выплат и компенсаций, занятости, содействия в оформлении статуса ветерана боевых действий, получения дополнительного образования и повышения квалификации. В этом контексте выявилась недостаточная вовлеченность глав муниципальных образований в работу с ними.

Основная часть совещания была посвящена успешным практикам трудоустройства ветеранов СВО. Выступили представители Агентства по развитию человеческого капитала и трудовых ресурсов Ульяновской области, филиала «Ил» – «Авиастар», организации «Завод Сигнал» и Симбирского КБ «Пиранья». Опыт Ульяновской области признан полезным для округа.

По завершении совещания Александр Тихонов предложил исполнительным органам власти субъектов Федерации округа заключать соглашения с крупными отраслевыми предприятиями. В этих соглашениях должно быть указано количество ветеранов СВО, принимаемых на работу, и сроки их трудоустройства. Кроме того, он предложил ввести обновляемый рейтинг работодателей по трудоустройству участников специальной военной операции в регионах.

Совещание прошло в формате открытого диалога, что позволит ускорить реализацию мер по поддержке ветеранов СВО в Приволжском федеральном округе.