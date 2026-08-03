Бизнес-форум «Татарстан – Узбекистан» собрал в Казани 300 предпринимателей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани стартовал бизнес-форум «Татарстан – Узбекистан», где около 300 предпринимателей проведут B2B-встречи. Они смогут найти взаимовыгодные контакты и заключить соглашения, рассказал журналистам вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Сегодня у нас собралось порядка 300 предпринимателей из Татарстана и Узбекистана. Мы должны нарастить наши объемы выручки и взаимодействия. Когда приезжают бизнесмены, они проводят B2B-встречи, это очень эффективно и дает большой плюс приросту экспорта-импорта между нашими странами», – отметил он.

По его словам, товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном с каждым годом продолжает расти и уже достигает примерно 500 млн долларов.