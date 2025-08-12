Бизнес-этап международного автопробега БРИКС стартовал у стен Казанского Кремля

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вторая часть автопробега БРИКС по скоростным дорогам «Автодор» стартовала сегодня в столице Татарстана у стен Казанского Кремля. Впервые мероприятие объединило представителей делового сообщества и студентов из стран БРИКС.

Маршруты пройдут по территории Свердловской области, Башкортостана, Татарстана, Нижегородской и Владимирской областей. Финальной точкой станет Москва, куда участники приедут 15 августа.

Председатель Правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что идея автопробега связана с развитием дорожного маршрута и важностью дорог для экономики.

«Идея проведения этого пробега была вызвана тем, что мы развиваем маршруты России. Наш лозунг – «Где дорога, там жизнь». И она [дорога] уже сегодня растет, экономика вокруг растет. Еще одним толчком для старта автопробега в Казани послужил саммит БРИКС, который прошел здесь в прошлом году», – сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всего в автопробеге участвуют представители 20 стран.

«20 автомобилей – китайского производства, 50 – наши отечественные. Мы будем проезжать по трассе и знакомиться с достопримечательностями регионов. Главное – общение и поиск путей для международного сотрудничества», – добавил Петушенко.

Маршрут автопробега разделен на два этапа: студенческий – от Екатеринбурга до Казани – и деловой – от Казани до Москвы. Генеральный директор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Мария Ярмальчук объяснила, что программа для студентов ориентирована на знакомство с культурой и историей, а деловой этап – на установление бизнес-контактов и изучение инвестиционных возможностей регионов.

«У студентов программа больше развлекательная – знакомство с культурой, историей страны и общение между собой. Для бизнеса же это возможность налаживать связи, изучать инвестиционный и промышленный потенциал регионов. Вчера в Казани прошла презентация, где задавали конкретные вопросы: как инвестировать, с кем обмениваться контактами. Это другое наполнение и другой результат, но важны обе составные части, чтобы максимально показать нашим гостям возможности страны», – отметила она.

Рассказала Ярмольчук также о впечатлениях участников автопробега.

«Знаете, ребята разделились на две основные части. Одни говорят: «Мы хотим остаться в России, здесь работать, заниматься дорогами, строить». А вторые: «Мы хотим вернуться на родину и строить такие же дороги у нас в стране», – поделилась глава НАИК.

Первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин рассказал о развитии инвестиционного потенциала региона и поддержке бизнеса. Так, республика активно помогает предпринимателям, создавая комфортные условия, в том числе через строительство новой инфраструктуры. Новые дороги, по его словам, способствуют развитию туризма и экономики.

«Дороги строятся для людей и бизнеса. По трассе М-12 сейчас ездить быстро и безопасно», – подчеркнул он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, он отметил экономический эффект от строительства новых трасс. По его словам, любая новая дорога запускает развитие вокруг себя – появляются логистические и бизнес-комплексы. Быстрая доставка грузов дает бизнесу конкурентные преимущества.

Например, на платной трассе Шали – Бавлы уже дважды превышен плановый объем движения, в том числе грузового транспорта. Это выгодно компаниям, так как экономит время и снижает издержки. Такой синергетический эффект приносит пользу всем участникам экономики, подчеркнул Нигматуллин.

В 2025 году Татарстан продолжает масштабную модернизацию дорожной сети, укрепляя логистические маршруты и транспортную инфраструктуру. Эти меры способствуют экономическому росту и повышению качества жизни в регионе.

По инициативе Раиса Республики Рустама Минниханова на дорожные работы в текущем году дополнительно направлено 20 млрд рублей, благодаря чему общий бюджет программы превысил 79 млрд рублей. Эти средства позволят отремонтировать более 1,3 тыс. км дорог, включая магистрали Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Особое внимание уделяется районам республики: работы ведутся в 12 муниципалитетах – от Агрызского до Чистопольского. Помимо основных трасс, программа включает ремонт подъездов к СНТ, фермерским хозяйствам и детским лагерям, что особенно важно для развития сельских территорий.

В Заинском районе уже завершен капитальный ремонт участка федеральной трассы Набережные Челны – Заинск – Альметьевск протяженностью 1,4 км (км 72,5 – км 73,9). Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при общем финансировании 42,3 млн рублей (33,4 млн – федеральный бюджет, 8,9 млн – республиканский).

Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал ключевую роль дорожной сети в экономике региона.

«Модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры – неотъемлемый фактор динамичного развития Татарстана. Мы уделяем особое внимание не только качеству покрытия, но и безопасности движения», – отмечал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До конца года планируется завершить ремонт ключевых участков, включая трассы федерального значения, и продолжить реализацию долгосрочной программы.

В прошлом году на дорожное строительство в республике было направлено 82,9 млрд рублей. Среди крупных объектов: Обход Набережных Челнов и Нижнекамска (79 млрд); платная трасса Алексеевское – Альметьевск (102 млрд); участки Вознесенского тракта (39,4 млрд).

Развитие дорожной сети способствует привлечению инвестиций и укреплению статуса Татарстана как международного делового центра. В 2024 году республика успешно провела XVI саммит БРИКС, Игры Будущего и KazanForum, подтвердив свою роль в глобальной экономике.

Видео: © Александра Давыдова / «Татар-информ»