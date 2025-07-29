«Бию-фест» открыл новый проект добрососедства в Нурлате

Фото: пресс-служба «Нурлат-информа»

В Нурлате дан старт республиканскому проекту добрососедства под названием «Күршелəр – иң якын кешелəр» («Соседи – самые близкие люди»). Первым мероприятием программы стал красочный «Бию-фест», прошедший во дворе дома №1 на улице Карла Маркса.

Праздник открыл глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев. Он вручил благодарности от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова активным участникам программы «Наш двор». Гостей ждали мастер-классы по татарским народным танцам от хореографа Надежды Хворостьевой, интерактивные игры, творческие площадки волонтеров и занятия от Центра долголетия.

Проект инициирован АНО «Созвездие Нурлата» (автор – Резеда Гиняева) и охватит жителей семи домов на улицах Карла Маркса, Гагарина и Салимжанова. Уже объявлены конкурсы среди соседей — от самого красивого палисадника до самого поющего подъезда.

Яркие моменты с «Бию-феста» – в фоторепортаже на сайте.