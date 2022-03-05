Битву двух «Зенитов» выиграл казанский клуб

В принципиальной дуэли двух волейбольных «Зенитов», казанского и петербургского, прошедшей в столице Татарстана в рамках чемпионата российской Суперлиги, верх взяли хозяева, одержавшие победу со счетом 3:1.

Игру казанцы начали в следующем составе: Артем Вольвич, Бартош Беднож, Дмитрий Волков, Алексей Кононов, Майка Кристенсон, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров. В строю «Зенита-Казани» при этом остались оба легионера — американец Кристенсон и поляк Беднож.

В первой партии хозяева излишне нервничали, питерцы же играли более надежно и аккуратно, причем с самого начала — 4:6, 7:10. С трудом казанцы выровняли было борьбу — 12:11 на блоке, 17:16. Но в концовке частые ошибки не позволили хозяевам победить, 23:25 после подачи Андрея Сурмачевского в аут.

Впрочем, второй сет закономерно остался за казанцами. После ровного начала — 5:5, постепенно хозяева стали перехватывать инициативу — 15:11, 20:17. В концовке после эйса питерцев интрига возродилась, 20:19. Но остановить Михайлова гостям не удалось, «пулемет Максим» набрал три очка кряду, 24:20. Точку в партии поставил Дмитрий Волков, 25:21.

В третьем сете с начала и до конца на площадке шла упорная борьба достойных соперников — 7:6, 12:11, 19:18. Однако в счете немного, но постоянно вели казанцы, так и не позволив питерцам сравнять его. 23:20 от рук Дмитрия Волкова, атака Бедножа — 25:21, партия.

Самой упорной ожидаемо стала четвертая партия. Вновь ровный дебют, 11:11. И вновь постепенно казанцы стали уходить вперед — 19:16, 20:17. Тем не менее концовка получилась очень нервной — 23:23, 25:25. Последнее слово осталось за хозяевами, 28:26.

Казанцы продолжают уверенно лидировать в Суперлиге. В следующем туре 12 марта в Новосибирске «Зенит-Казань» сыграет с «Локомотивом».

«Зенит-Казань» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 28:26).