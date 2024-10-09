«Битва за умы»: В Казани открылась выставка, посвященная борьбе с вражеской пропагандой

Фото: Яны Кузахметовой

В Казани на площадке музея-мемориала Великой Отечественной войны открылась выставка «Битва за умы: 80 лет противостояния», посвященная информационному противостоянию вражеской пропаганде в рамках специальной военной операции и в годы Великой Отечественной войны.

«Начиная с 2022 года мы собираем информацию. Ребята выезжают на Донбасс, мы общаемся с теми, кто приезжает с зоны боевых действий, привозят нам что-то интересное почитать, посмотреть, как это всё происходит в действительности. У нас уже накопилось достаточное количество экспонатов, из которых мы можем сделать самостоятельную выставку в рамках специальной военной операции. Благодаря выставке «Борьба за умы: 80 лет противостояния» мы провели аналогии работы политруков в годы Великой Отечественной войны и настоящим временем», - поделился заведующий музеем-мемориалом Великой отечественной войны Александр Александров.

Старший научный сотрудник музея-мемориала Рустам Ханнанов рассказал посетителям о важности работы политруков в годы Великой отечественной войны. Приглашенными гостями на выставке стали редактор, ведущая телеканала «Россия 24» - Гузель Зайнакова и военный корреспондент телеканала «ТНВ» - Зуфар Давлетшин.

«Мы снимали интервью в Луганске. Все эти материалы выходили в эфир, и, видимо, после этого я попала в список «Миротворца». Мне предложили поехать на форум в Луганск, и я согласилась. Несмотря на хаос, который творился здесь, там я чувствовала сплоченность и какое-то умиротворение, нас встретили с улыбкой и сказали: «Как мы рады, что Вы здесь». Когда мы снимали интервью с ребятами там, я заметила разницу. Я привыкла общаться с нашими татарстанскими ребятами, молодежью, у которой «горят глаза». «Горящих глаз» у ребят из Луганска и Донецка я не увидела», - поделилась своими эмоциями Гузель Зайнакова после показа интервью.

Также посетителям показали фильм-репортаж, снятый Зуфаром Давлетшиным из Донецкой области. Он заявил, что отправлялся туда уже 10 раз, а в ноябре посетит ещё раз. Он отметил, насколько важна и необходима работа военных корреспондентов в настоящее время.

«Битва за умы» показывает, что противодействие вражеской пропаганде и работа среди собственных войск, и населения не теряет своей актуальности. Выставка доступна до 6 декабря.

Материал Яны Кузахметовой