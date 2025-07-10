Битва за нефть и уран: чем обернется энергетическая война США с Россией

Президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект об ужесточении санкций против России. В Евросоюзе также анонсировали принятие самого жесткого пакета антироссийских санкций. Какие меры хотят применить к экономике нашей страны и какое влияние они окажут – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Дональд Трамп готов поддержать законопроект об ужесточении санкций против России

Фото: © The White House

Новые санкции от США

Президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект об ужесточении санкций против России. Но его поддержка возможна только в случае расширения его полномочий по отмене этих санкций.

О каких новых мерах идет речь? Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что уже на этой неделе может быть объявлено о продвижении двухпартийного законопроекта о санкциях против Москвы. По его словам, документ находится на финальной стадии обсуждения с Белым домом и Палатой представителей и пользуется широкой поддержкой как среди республиканцев, так и среди демократов.

Цель инициативы – послать «очень сильный сигнал» и продемонстрировать лидерство США в глазах союзников. Голосование по законопроекту ожидается не ранее 21 июля.

Законопроект предусматривает возможность введения 500% пошлины против стран, покупающих российскую нефть и уран. Согласно текущей версии закона, президент США сможет отменить эти меры на срок до 180 дней, но лишь под контролем Конгресса. Представитель администрации Трампа заявил, что «это для них неприемлемо».

Введение 500-процентного тарифа может привести к масштабной торговой войне США с большинством мировых держав. В первую очередь это ударит по Китаю и Индии, активно закупающим российскую нефть. Мировые державы столкнутся с масштабным энергетическим кризисом, так как быстро и полностью заместить российскую нефть и уран невозможно. Понятно, что будет резкий рост цен на нефть и ее производные, что по цепочке скажется на разгуле инфляции.

Введение 500-процентного тарифа в первую очередь ударит по Китаю и Индии, активно закупающим российскую нефть Фото: © Алексей Бабушкин / РИА Новости

Чем это грозит России

Для нашей страны введение почти полного торгового эмбарго (а именно так можно расценивать 500-процентные пошлины) на нефть и уран, как рассчитывают авторы проекта, должно стать серьезным ударом по экономике. В первую очередь может пострадать бюджет, так как резко сократятся поступления от главного донора – топливно-энергетического комплекса.

Экономика выживет, но, возможно, это будет уже иная экономика – с сокращениями в бюджетной системе, снижением потребительского спроса (особенно на товары длительного пользования – недвижимость, автомобили и т. д., что уже наблюдается), а также с падением инвестиций из-за уменьшения доходов у ведущих корпораций страны.

В таком случае выход возможен только в переходе на рельсы плановой экономики – с централизованным распределением ресурсов и государственным планированием производства.

После введения эмбарго на нефть и уран страна окажется в состоянии автаркии – замкнутой экономической системы. Если Западу удастся заблокировать экспорт этих двух ключевых ресурсов, он, безусловно, не остановится и будет последовательно блокировать весь экспорт из России – от металлов до сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, блокируя российскую экспортную торговлю, США и Евросоюз хотят поставить Россию в безвыходное и заведомо невыгодное положение в контексте российско-украинского конфликта. Они хотят заставить нас принять их условия и их видение места России в мире. А в идеале на Западе грезят о полном распаде нашей страны и ее переходе под их контроль.

Не дождетесь! На Западе забыли уроки истории. Забыли, как наша страна десятилетиями жила в условиях экономического давления и при этом демонстрировала потрясающие темпы роста и была среди мировых лидеров в ряде сфер – от космоса и ВПК до науки. Так что запугать нас даже самыми суровыми санкциями не получится.

Блокируя российскую экспортную торговлю, США и Евросоюз хотят поставить Россию в безвыходное и заведомо невыгодное положение в контексте российско-украинского конфликта Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

Угрозы, ультиматумы, торг

Однако не все так мрачно. Трамп пытается продавить Конгресс на то, чтобы сделать эти санкции «факультативными», то есть необязательными при определенных условиях. Он торгуется с законодателями за расширение своих полномочий по отмене санкций. Трамп хочет полной свободы действий, чтобы использовать отмену санкций как инструмент торга.

Вероятно, предполагается тот же механизм, что и с трамповскими тарифами: сначала они вводятся в максимально жестком виде, а затем начинается торг за их смягчение.

Например, США могут шокировать Китай и Индию – основных покупателей российской нефти – а потом, в зависимости от их реакции, предложить им исключения или временные лицензии на обход санкций.

В общем, Трамп во всей своей красе: угрозы, ультиматумы, торг – и в итоге полный пшик. Так что поводы для беспокойства, конечно, есть, но введение самых жестких санкций против России может и увязнуть по чисто политическим причинам, связанным с личным фактором Трампа.