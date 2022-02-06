Битва за лидерство: сможет ли УНИКС отдать ЦСКА «европейские» долги в Москве

Еще пару недель назад УНИКС казался грозной машиной. Однако три поражения подряд не только подпортили настроение болельщикам, но и дали повод задуматься: а так ли идеальна команда Перасовича? В каком состоянии казанцы подходят к завтрашнему ключевому поединку с ЦСКА – читайте в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

После великолепной домашней победы над «Барселоной» и места в топ-4 Евролиги коллектив Велимира Перасовича впал в кризис Фото: официальный сайт БК «УНИКС»

Успехи УНИКСа в первой половине сезона порядком вскружили голову поклонникам казанской команды. После великолепной домашней победы над «Барселоной» и места в топ-4 Евролиги коллектив Велимира Перасовича впал в кризис. И он пришел совсем не в подходящее время. И не то чтобы у кризисов бывают подходящие времена, но именно сейчас команда постепенно входит в тяжелейший и одновременно важнейший отрезок сезона, на протяжении которого матчи стабильно будут играться через два дня на третий. А приплюсуйте сюда еще и перенесенные из-за ковида игры Евролиги – и получите самое настоящее испытание. Футбольная Английская Премьер-лига со своим Boxing Day нервно курят в сторонке.

Однако календарь УНИКСа плюс-минус сопоставим и с расписанием игр других клубов, принимающих участие в Евролиге. При этом именно проблема плотного календаря во второй части сезона для казанской команды будет стоять особенно остро.

Можно долго рассуждать о важности встречи в Польше, но так или иначе выбор состава оставался за главным тренером Фото: официальный сайт БК «УНИКС»

Матч в Польше – катализатор спада в Евролиге

23 января. Зелена-Гура, Польша. УНИКС через три дня после победы над «Барселоной» в Казани едет в гости к аутсайдеру Единой Лиги ВТБ. Через два дня после «Зелена-Гуры» команде предстоит выезд в Мадрид. Можно долго рассуждать о важности встречи в Польше, но так или иначе выбор состава оставался за главным тренером, и он его сделал. В той игре больше 30 минут на паркете провели сразу три лидера команды – Джон Браун, Лоренцо Браун и Марио Хезонья. Да, по итогу УНИКС одержал дежурную победу в Единой Лиге ВТБ и вышел на первое место, но эта победа аукнулась команде колоссальными проблемами и фактически стала катализатором спада в Евролиге.

Уже на третий день к «Реалу» казанцы банально оказались не готовы функционально и физически, что вылилось в большое количество невынужденных ошибок, потерь и слабую организацию игры в защите. Показателен момент, что «сливочные» успевали завершать свои атаки, имея численное преимущество на чужой половине. Фрагментами аналогичная картина прослеживалась и в матчах против ЦСКА и «Альбы». Команда не бежала.

Последние минуты на паркете все равно доигрывали Брауны и Хезонья Фото: официальный сайт БК «УНИКС»

Некая упёртость Велимира Перасовича даже поражает. В Германии в концовке встречи УНИКС летел «-30», а последние минуты на паркете все равно доигрывали Брауны и Хезонья. При этом по ноль минут у российских сборников Вячеслава Зайцева и Артема Комолова. Кстати, ровно столько же оба провели на площадке и в матче против «Жальгириса», который УНИКС, наконец, выиграл. Непонятно, откуда у хорватского специалиста столь предвзятое отношение к россиянам, ведь тот же Зайцев, получая крохи игрового времени, почти никогда не портит общей картины.

Что касается победы в Каунасе, то стоит отдать должное календарю, который очень вовремя подсунул УНИКСу матч против слабейшей команды лиги. Но игра против «Жальгириса» вновь разочаровала, несмотря на результат. Впрочем, трудовая победа вполне может помочь казанцам выбраться из кризиса и даже придать сил. Это особенно актуально перед очередным матчем против ЦСКА.

Некая упёртость Велимира Перасовича даже поражает. Можно предсказать, что Хезонья и Брауны вновь проведут на паркете 30+ минут, а россияне, кроме Воронцевича, дежурные ноль Фото: официальный сайт БК «УНИКС»

2:1 в пользу Казани, но фаворитом будет ЦСКА

Будь на посту главного тренера УНИКСа кто угодно, но не Перасович, дискуссия по поводу игрового времени в матче против ЦСКА имела бы хоть какой-то смысл. В нашем случае с закрытыми глазами можно предсказать, что Хезонья и Брауны вновь проведут на паркете 30+ минут, а россияне, кроме Воронцевича, – дежурные ноль. И это с учетом того, что 11 февраля Казани предстоит домашняя игра против «Црвена Звезды» в Евролиге.

В этом сезоне УНИКС и ЦСКА встречались уже трижды, и пока общий счет 2:1 в пользу казанцев. Однако опираться стоит именно на последнюю встречу, которая осталась как раз за ЦСКА. Компактная оборона, минимум простора для свободных атак и плотный прессинг на дуге. На протяжении почти всей встречи казанцы бросали с сопротивлением. Это привело к низкому проценту попадания (6/20) и подборам ЦСКА в защите. Как итог – вполне закономерная победа москвичей.

В этом сезоне УНИКС и ЦСКА встречались уже трижды, и пока общий счет 2:1 в пользу казанцев Фото: официальный сайт БК «УНИКС»

Также в крайней игре против «Альбы» армейцы сумели отделаться малой кровью, устроив приличную ротацию и дав выйти на паркет всем, кто оказался в заявке. Не стоит забывать и про классическое домашнее судейство матчей ЦСКА в Единой Лиге ВТБ. В общем, многое говорит о том, что фаворитом в главном матче второго круга чемпионата будут вовсе не казанцы.



Единая Лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - УНИКС (Казань)

Дата проведения: 07.02, 19:30

Место проведения – «Мегаспорт Арена»