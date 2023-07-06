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«Битва за историю»: в КФУ обсудили меры борьбы с историческими и современными фейками
В КФУ состоялось очередное заседание экспертного совета при университете по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам. Темой сегодняшнего собрания стала «битва за историю: острый международный кризис, память поколений и актуальная политика».
Эксперты в области исторических наук обсудили четыре крупные проблемы:
- Противодействие историческим фальсификациям и современным фейкам;
- Новые медиа в освещении политических и исторических вопросов в период СВО;
- Социально-гуманитарные науки в современном мире: зарубежные и российские практики;
- Ценности современного российского общества: возможности и перспективы в развитии.
По словам депутата Госсовета РТ Динара Бариева, основная задача в воспитании молодого поколения – регулярные разговоры со школьниками на актуальные политические и социальные темы, а также их просвещение достоверными историческими фактами.
«Наверное, главный тезис, который сегодня прозвучал – надо общаться. 22 июня мы были в Пестрецах и там я пошел на школьную площадку, где были ученики 1-2-х классов. Первый вопрос, который я услышал, – кто приехал, а второй вопрос от детей был про Украину. Я очень удивился, потому что с ними на протяжении всего дня никто на эту тему не разговаривает», – заключил Бариев.
Напомним, что экспертный совет при КФУ создан в 2014 году для повышения уровня и популяризации результатов исследований по наиболее актуальным проблемам общественно-политического и духовно-культурного развития России в целом и Татарстана в частности.
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