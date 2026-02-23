Битва титанов: почему в «газпромовском» дерби «Зенитов» Вербов вновь сильнее Алекно

Команда Алексея Вербова во второй раз в сезоне одержала уверенную победу над подопечными Владимира Алекно. Казанцы готовятся к плей-офф, а Максим Михайлов отметился юбилейным 700-м матчем в составе татарстанцев. Об этих и других событиях «зенитовского» дерби - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» обеспечил себе приличный отрыв от оппонентов и готовится к плей-офф

В «газромовском» дерби, в рамках предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги, казанцы у себя дома одержали уверенную победу над питерским «Зенитом» (3:0). Это была настоящая битва титанов. Оба соперника на момент встречи занимали две верхние строчки турнирной таблицы волейбольной Суперлиги. С учетом последнего поражения команда с берегов Невы переместилась на третью строчку. На одно очко петербуржцев обогнало московское «Динамо».

До окончания регулярного чемпионата в Суперлиге у татарстанцев осталось всего три матча против не самых сильных соперников. Впрочем, даже упущенные пара очков в турнирном отношении для «Зенит-Казань» ничего бы не поменяли. Отметим, что казанская команда идет всего с двумя поражениями в сезоне. Оба от новосибирского «Локомотива».

На встречу против питерцев казанцы вышли более расслаблено, чем их соперник. Команда Алексея Вербова обеспечила себе приличный отрыв от своих оппонентов в таблице предварительного этапа и мысленно уже готовится к старту плей-офф. Это подтвердил и сам наставник татарстанской команды.

Алексей Вербов Фото: zenit-kazan.com

«Нам, наверное, было немножко легче, потому что у нас есть право на ошибку, если мы говорим про регулярный сезон. Для Питера это, наверное, была более важная игра. Опять же важность этих матчей она очень условная, потому что скоро начинается плей-офф и очень важно, чтобы мы были готовы в плей-офф», - отметил Вербов.

700-сотый матч Михайлова, результативность Лабинского, Конова и Федорова

С первых минут казанцы оторвались от питерцев только за счет подач доигровщика Михаила Лабинского и блокирующего Романа Романовского. Гости пытались атаковать, но все их действия отражались ответной волной контратак со стороны хозяев. Итог стартового отрезка сложился в пользу татарстанцев, как и процент по атакам - подавляющие 67% против 36%. Вообще статистика всего матча показательно демонстрировала явное преимущество казанской команды.

В середине встречи команде Владимира Алекно удалось впервые в сете вырваться вперед. В этот момент тактический ход использовал наставник казанской команды Алексей Вербов, взяв тайм-аут. Это принесло успех, но не сразу. Решающую роль на данном отрезка сыграл Лабинский, забив три мяча и исполнив три подачи, которые доставили немало сложностей гостям.

Владимир Алекно Фото: zenit-kazan.com

Завершилось все благодаря действиям диагонального казанцев Максима Михайлова. Последний, к слову, проводил свой 700-й матч в составе казанского «Зенита». Может быть юбилейная цифра так повлияла, но Михайлов явно проводил эту игру на каком-то высоком эмоциональном кураже.

Результативной эта встречи сложилась позитивно в пользу еще нескольких игроков «Зенита-Казани». Михаил Лабинский набрал 16 очков. Преимущество на блоках было тоже на стороне казанцев – 9 против 6. Из них по три на счету Лабинского и Алексея Кононова. Кроме того 71% позитивного приема продемонстрировал либеро Илья Федоров.

Михайлов продолжит выступать за «Зенит-Казань» еще один сезон

Пожалуй, представить лучшего праздника для себя не мог и сам Максим Михайлов. Это был матч двух принципиальных соперников и лучших команд Суперлиги. Михайлов провел результативный матч.

Напомним, что Михайлов родом из Ленинградской области. В Суперлиге он дебютировал за «Ярославич» и стал самым молодым игроком на Олимпийских играх в Пекине, сыграв за волейбольную сборную России под руководством Владимира Алекно. Вторым профессиональным клубом в России и в карьере Михайлова и по настоящее время является казанский «Зенит».

Максим Михайлов Фото: zenit-kazan.com

В матче против питерского «Зенита» Михайлов по итогам трех сетов набрал 14 очков при 52% реализации атак (14/27). Также он совершил несколько важных спасений и атаковал в этот день не хуже Дмитрия Волкова и Михаила Лабинского. А самое главное, что 37-летний Михайлов не собирается завершать карьеру.

Михайлов – легенда «Зенита-Казани». Его майка - под сводами волейбольного центра, а имя – в «Зале славы»

Отметим, что в качестве конкуренции Максиму Михайлову в состав казанского клуба брали Кирилла Клеца, а позднее, в этом году – Дражена Лубурича. Однако 37-летний Михайлов по-прежнему эту конкуренцию выдерживает и регулярно появляется в составе. В матче против питерского «Зенита» Михайлов стал лучшим и по показателю полезности (+14).

После матча состоялась церемония чествования, на которой объявили о том, что казанский клуб продлил контракт с диагональным еще на год. То есть до конца сезона-2026/27. Майку с фамилией Михайлова подняли под своды казанского волейбольного центра, а его имя внесли в Зал славы.

Максим Михайлов по праву является настоящей живой легендой татарстанского клуба. О заслугах 37-летнего диагонального после матча вкратце высказался и главный тренер Алексей Вербов.

Фото: zenit-kazan.com

«Праздник нашей легенды и по игре, и по церемонии. Думаю, что это очень приятное событие для него, несмотря на то, что он ещё играет в волейбол и на следующий год будет продолжать», - сказал Вербов в общении с журналистами.

После игры партнеры по команде дружно подхватили Михайлова и раскачали на руках в воздухе. Так и завершился один из самых символичных матчей для татарстанских болельщиков.