Битва талантов: в Казани стартовали конкурсные дни «Студенческой весны»

В Казани стартовали конкурсные дни XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». После церемонии открытия участники из более чем 80 регионов России приступили к борьбе за выход в финал, которая продлится 26 и 27 ноября на семи городских площадках.

Программа фестиваля включает соревнования по 10 творческим направлениям. В среду, 26 ноября, прошли просмотры в нескольких из них:

«Региональная программа» (ДК Химиков)

«Танцевальное» (Международный информационный центр)

«Мода» и номинация «Диджеинг» (экстрим-парк «УРАМ»)

В четверг, 27 ноября, эстафету примут направления «Театральное» и «Оригинальный жанр». Вечером того же дня в ДК Химиков состоится одно из ключевых событий — выступление делегации Татарстана с региональной программой. Также в конкурсную программу входят направления: «Вокальное», «Инструментальное», «Медиа» и «Видео».

Танцевальное направление сегодня стало одним из самых массовых — в течение двух конкурсных дней жюри предстоит оценить 171 номер. Участники соревнуются в четырех основных номинациях: народный танец, современный танец, эстрадный танец и бально-спортивный танец. Конкурсная программа включает как сольные выступления, так и коллективные работы разных форматов.

Перед выходом на сцену конкурсанты поделились с «Татар-информом» своими ожиданиями.

Симон Савинов, студент 3 курса Северо-Восточного федерального университета из Якутска, представит национальный танец «Архар». «Мы показываем характер горного барана, его внутренний мир и то, как он выживает в дикой природе. Прошли региональный этап с этим танцем и получили приглашение в Казань», — пояснил он.

Другая участница, Анастасия Отмахова из Омского государственного университета, сообщила, что их коллектив приехал за победой. «Мы профессионально занимаемся хореографией с детства и покажем номер современного танца «Зной». Открытие фестиваля нас впечатлило своей масштабностью», — отметила она.

Итоги фестиваля будут подведены 28 ноября на церемонии закрытия. В этот же день состоится гала-концерт с участием победителей.