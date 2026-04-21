Битва старых друзей Буше и Хартли: ждать ли повтора прошлогоднего триллера в полуфинале

Прошлогодняя битва «Локомотива» и «Авангарда» стал общепризнанным скрытым финалом Кубка Гагарина - 2025. В полуфинале системы Хартли и Буше снова выходят на тропу войны. Пока Ярославль давит мощью четырех звеньев, Омск уповает на гений легионеров и надежность Серебрякова. Кто выйдет победителем из этого марафона систем - в разборе «ТИ-Спорта».





Скрытый финал прошлого Кубка Гагарина. И этого тоже?

Перед стартом этого противостояния аналогии с прошлогодней серией между «Локомотивом» и «Авангардом» напрашиваются сами собой. Уже когда команды сошлись во втором раунде, в хоккейном сообществе царили настроения некоторого разочарования, ведь эта пара вполне годилась на финал всего Кубка Гагарина. Проблемы «Авангарда» в начале сезона, который провалился в осенней части под руководством Сергея Звягина, не позволили омичам занять высокую позицию на Востоке. Перестроения Ги Буше пусть и быстро навели порядок и подтянули команду, но прыгнуть выше не позволили.

В итоге все предположения и опасения подтвердились: эти команды выдали, пожалуй, самую мощную и выматывающую серию плей-офф, которую заслуженно в итоге прозвали «скрытым финалом». Хотя поначалу всё выглядело иначе: «Локомотив» слишком просто убежал вперед в серии и при уверенных 3–1 готовился идти дальше. Тут-то Ги Буше включил «самого себя» и перестроил игру своей команды из умеренно атакующей в примерно такую же «автобусную», как у «Локомотива». А против лома приема у Игоря Никитина (на тот момент), казалось, нет никакого. Как итог — 3-3, после которых все принялись рассуждать, почему Ярославлю нечего противопоставить более гибкому «Авангарду», умеющему перестраиваться из умеренно атакующего в аналогичный «автобусный» хоккей.

В седьмом матче, по сути, всё решила удача: исход определялся в затяжных овертаймах, матчи длились почти пять часов и выжали все соки как из игроков, так и из болельщиков. Во втором овертайме седьмого поединка серия закончилась, а дуэль двух классных голкиперов КХЛ — Даниила Исаева и Никиты Серебрякова — обрамила противостояние гигантов.

«Локомотив» Игоря Никитина был командой прагматичной, где дисциплина и порядок стоят выше индивидуального мастерства. После сухого поражения 0–4 в финале 2024 года Никитин пообещал «докрутить настройки» своей машины, и на следующий год мы увидели плоды четырехлетней стройки.

У Буше были полтора сезона для кубковой команды. Зеркалочка или нет?

Стоит ли вспоминать прошлогодний опыт, учитывая, что «Локомотив» с тех пор сменил главного тренера? Однозначно да. «Железнодорожники» хоть и обрели Боба Хартли вместо Игоря Никитина, это всё еще та же система трудового «хоккея-убийцы», который выжидает чужие ошибки, сушит и давит соперника. Да, сейчас «Локомотив» не настолько «рельсовый», у игроков стало несколько больше свободы в атаке, но философия никуда не делась.

Любопытно, что в своем время именно Боб Хартли советовал «Авангарду» пригласить Ги Буше, так что сейчас экс-наставник «ястребов» будет пожинать плоды своей же «работы». Не закопал ли сам себя мистер Боб этим советом?

Ситуацию в целом можно было бы назвать зеркальной: если в прошлом сезоне Ги Буше пришел в «Авангард» по ходу чемпионата и ему не хватило лишь немного времени, чтобы «докрутить» свою команду до идеала, то теперь «Локомотив» выстраивается заново. Разница в том, что у Боба Хартли был целый сезон, чтобы полностью подогнать команду под себя. Да и сильно ничего менять ему не пришлось — «Локомотив» сохранил практически весь чемпионский состав.

«Авангард» же поменялся. Ги Буше еще прошлой весной решил, что творцы типа Рида Буше и Владимира Ткачева ему не очень подходят, и летом активно принялся пересобирать состав под более сбалансированный хоккей, который он отточил к нынешней весне превосходно. Ставка на соотечественников Джованни Фьоре, Максима Лежуа, Майкла Маклауда и американцев Эндрю Потуральски с Джозефом Чеккони позволяет Буше управлять командой без больших языковых проблем.

«Авангард» не без проблем. Серебряков пока их сглаживал, а что дальше?

Впрочем, путь «Авангарда» к полуфиналу кажется легким только при поверхностном просмотре сетки матчей Кубка Гагарина. На деле же всё было совсем не так однозначно. Несмотря на итоговые 4–1 в серии с «Нефтехимиком» в первом раунде, для Омска это не стало легкой прогулкой. Нижнекамск традиционно вгрызался в каждый эпизод, заставляя лидеров «ястребов» тратить лишние силы там, где планировалось побеждать на классе. Однако именно эта вязкая серия помогла канадскому штабу омичей отладить механизмы, которые позже стали фатальными для московских армейцев.

Противостояние, которое многие ждали как затяжную битву характеров, неожиданно превратилось в мастер-класс от «Авангарда». Хотя проблем «армейцы» омичам доставили немало. Начиная со второй игры, москвичи выглядели в созидании даже интереснее своего оппонента, что стало настоящим сюрпризом. Вспоминая их системные мучения по ходу сезона, когда акцент делался исключительно на оборону и дисциплинированную игру без шайбы, такая вспышка активности выглядела аномально. Однако «Авангард» прошел дальше не благодаря доминированию, а за счет того, что совершил на порядок меньше критических ошибок.

В этом четвертьфинале «ястребы» продемонстрировали редкую для плей-офф «взрослость» — как в плане психологии, так и в принятии решений в конкретных эпизодах. Омск практически исключил «дешевые» голы в свои ворота, которые часто ломают хребет даже самым статусным командам. На этом фоне редкие провалы, вроде сольного прохода Ивана Дроздова, когда он беспрепятственно докатился до ворот и расстрелял их, воспринимались как нечто из ряда вон выходящее. Конечно, общее впечатление монолитности омской обороны во многом подкреплялось отличной формой Никиты Серебрякова. Голкипер «ястребов» знатно сгладил все шероховатости в действиях своих защитников, делая их промахи менее заметными, но, тем не менее, эти ошибки были.

Показательно, что поражение в четвертом матче (1:3) не выбило команду Буше из колеи. В решающей пятой встрече «ястребы» продемонстрировали образцовую оборону, засушив игру после получения минимального преимущества и доведя серию до логического завершения.

Окулов и Потуральски — два Х-фактора «Авангарда»

В конечном счете судьбу путевки в полуфинал предрешила роль конкретных личностей. Фигура Константина Окулова стала ключевым фактором: о его способности перевернуть ход игры и серии знают все. Ну и личные счеты с бывшей командой стали для Константина отличным топливом.

Главным же «X-фактором» этого успеха стал Эндрю Потуральски. Американец, проводящий свой первый сезон в КХЛ, после мощнейшей «регулярки» с 69 очками не сбавил обороты в плей-офф. Но ценность Эндрю сейчас измеряется не только голами, а его феноменальной работой на «точке». С показателем 64,8% выигранных вбрасываний Потуральски стал лучшим центром лиги в этом компоненте. В матчах против таких системных команд, как ЦСКА, а теперь и «Локомотив», контроль шайбы сразу после свистка — это половина успеха. Именно доминирование Потуральски позволяет «Авангарду» диктовать свои условия и развязывает руки другим лидерам, вроде Маклауда и Рашевского. Омск заходит в полуфинал в статусе команды, которая нашла идеальный баланс между североамериканской агрессией и строгой дисциплиной.

Говорить о лучшем защитнике лиги в лице Дамира Шарипзянова даже смысла не видим. Его рекорд по набранным очкам в сезоне, классная игра в обороне и решающий вклад в серии с «Нефтехимиком» говорит сам за себя.

Однако кадровые потери могут сказаться в дальнейшем. За два раунда Омск потерял из-за повреждений Вячеслава Войнова и Ивана Игумнова в противостоянии с «Нефтехимиком», а в серии с «армейцами» травму получил Александр Волков.

«Очень тяжелая серия, много борьбы, высокий накал страстей, большое количество повреждений — из этого противостояния, как и ожидалось, победитель вышел потрёпанным. Мы весь год работали над психологической устойчивостью, которую проявили и в сегодняшнем матче», — рассуждал Буше после серии с ЦСКА.

«Локомотив» практически безупречен?

Да и «Локомотив» не сказать чтобы совсем спокойно прошел серию со «Спартаком», но зато, разогнавшись в дальнейшем, мастерски расправился с «Салаватом Юлаевым», съев его «с косточками». Уфа была слишком удобна со своим «бразильским хоккеем» для системы Ярославля.

Нынешний Ярославль — это наследство четырехлетнего кропотливого труда Игоря Никитина, который на пятый год бережно продолжил Боб Хартли с некоторыми нововведениями. Сила «Локомотива» в том, что принято называть «качеством игры для плей-офф», но, к сожалению, эстетика хоккея здесь отходит на третий план. «Локомотив» буквально вгрызается в пятак, идет в жесткие стыки и навязывает такой объем силовой работы, который оппоненты просто не в состоянии переварить на дистанции. Это хоккей «рабочих лошадок», возведенный в абсолют.

Пока, конечно, сложно сделать однозначный вывод, свидетельствует ли 4-0 с Уфой о тотальной силе ярославцев или же о слабости уфимской команды. Тем не менее, есть несколько моментов, которые должны обнадеживать ярославских болельщиков. Даниил Исаев не менее безупречен и надежен, чем Никита Серебряков или он сам образца прошлого сезона. Во-вторых, Ярославль действует образцово абсолютно всей командой при игре в обороне, не оставляя оппонентам шансов. Вклад в общие победы приходит буквально от всех четырех звеньев, что делает атаку разнообразной и непредсказуемой для чужих защитников.

Ну и в отличие от Омска, у «Локомотива» практически нет повреждений и потерь по ходу этого плей-офф.