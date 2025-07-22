Битва с главным раздражителем: чего ждать от «Стрелы» в полуфинале Кубка России

В это воскресенье регбийному клубу «Стрела-Ак Барс» предстоит встретиться в полуфинале Кубка России с действующим обладателем трофея – красноярским «Енисеем-СТМ». Матч начнется в 15:00 в столице Татарстана. В каком состоянии казанский клуб подходит к игре, кто фаворит встречи – в репортаже «ТИ-Спорта» с открытой тренировки «Стрелы».





На полуфинальную игру Кубка России с красноярцами регбисты «Стрелы-Ак Барс» будут выходить с особым настроем

Фото: vk.com/strelarugby

Матч, посвященный нападающему «Стрелы-Ак Барс» Алексею Бурдину

На полуфинальную игру Кубка России с красноярцами регбисты «Стрелы-Ак Барс» будут выходить с особым настроем. Ведь матч будет посвящен выбывшему из строя нападающему казанской команды Алексею Бурдину. В конце мая именно во встрече с «Енисеем-СТМ» в рамках чемпионата России форвард получил тяжелейшее повреждение – травму шейного отдела позвоночника. Из-за полученных увечий спортсмен даже лишился на время двигательных функций.

Как сообщил главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джей Пи Нил корреспонденту «ТИ-Спорта», Бурдин уже перенес сложную операцию. Клуб постоянно находится на связи с регбистом и оказывает ему всестороннюю поддержку. В любом случае Бурдина ожидает тяжелейшая реабилитация.

«То, что случилось с Алексеем, это очень грустно. И еще раз показывает, что ты никогда не знаешь, когда может быть последняя твоя игра. Ты должен жить и отдаваться игре. То, что матч будет посвящен Алексею, это дополнительная мотивация для игроков. Будет собрана какая-то сумма от этой игры и направлена Бурдину. Конечно, и клуб помогает игроку. Сами спортсмены и болельщики захотели ему помочь дополнительно – это показывает дух нашей игры.

Джей Пи Нил: «То, что матч будет посвящен Алексею, это дополнительная мотивация для игроков. Будет собрана какая-то сумма от этой игры и направлена Бурдину» Фото: vk.com/strelarugby

В лечении есть положительная динамика. Была проведена дополнительная операция, предстоит затяжное восстановление. Мы уже с нетерпением ждем хорошие новости через 2-3 недели. Мы всегда говорили, что Алексей очень позитивный человек, поэтому мы надеемся, что все будет хорошо», – сказал Джей Пи Нил.

Искусственное покрытие «Тулпара» и казанская жара должны сыграть на руку регбистам «Стрелы-Ак Барс»

«Не ленитесь и работайте в полную силу! Я понимаю, что вам жарко и тяжело бегать при таком солнце. Но вам предстоит перенести такие же нагрузки в воскресенье. Мы должны быть готовы к этому», – кричал с бровки поля Джей Пи Нил, когда игроки «Стрелы-Ак Барс» в поту выполняли одно из комбинационных упражнений.

Игра в регби на искусственном газоне требует особой подготовки Фото: предоставлено пресс-службой клуба «Стрела-Ак Барс»

В столице Татарстана вот уже вторую неделю держится жаркая погода. К обеду воздух прогревается. Тренироваться на солнце в таких условиях очень сложно. Добавляет неудобств и искусственное покрытие на стадионе «Тулпар». «Стрела-Ак Барс» – одна из немногих команд чемпионата, кто проводит свои матчи на искусственном газоне. В 30-градусную жару полимерные массы, из которых сделан искусственный газон, нагреваются и отдают тепло в ноги спортсменов. С непривычки длительное нахождение на таком покрытии может доставлять жуткие неудобства организму. Поэтому игра в регби на искусственном газоне, собственно, и требует особой подготовки.

«Я надеюсь, что такая же жаркая погода, как сегодня, будет и в воскресенье, чтобы игрокам «Енисея» было непросто сражаться с нами на искусственном газоне. Сами они играют на натуральном покрытии, поэтому это может сказаться для нас в положительную сторону», – иронизировал Джей Пи Нил в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Погодные условия в воскресенье, конечно, могут внести определенные коррективы в физическое состояние игроков «Енисея-СТМ» и «Стрелы-Ак Барс». Но глобально большой роли этот фактор не сыграет. Матчи чемпионата и Кубка России по регби приучили зрителей к тому, что спортсмены могут играть вообще в любую погоду. Недавний пример – апрельский Суперкубок России в Санкт-Петербурге. На легендарном стадионе «Петровский» игроки «Енисея» и «Стрелы» бегали в тоненьких футболках, когда сначала шел проливной дождь с градом, а потом случился густой снегопад. Тем не менее, несмотря на все ленинградские погодные катаклизмы, обе команды показали достойный по качеству и содержанию матч. Победителем в том матче, кстати, вышла «Стрела-Ак Барс».

«Стрела-Ак Барс» – одна из немногих команд чемпионата, кто проводит свои матчи на искусственном газоне Фото: предоставлено пресс-службой клуба «Стрела-Ак Барс»

«В чем наше преимущество перед «Енисеем»? Мы моложе и быстрее их»

Особенность красноярской команды – неизменная ставка на возрастных игроков из сезона в сезон. Капитаном «Енисея-СТМ» является 37-летний Дмитрий Герасимов, довольно возрастная связка основных полузащитников: Щербань – Гайсин. В этом преимущество «Стрелы-Ак Барс» над соперником очевидное – казанская команда элементарно моложе и свежее, что и отметил капитан казанского клуба, защитник Герман Давыдов.

«В чем наше преимущество над «Енисеем»? Мы моложе и быстрее их. На искусственном покрытии скорость регби выше, чем на натуральном, поэтому мы должны пользоваться этим. Постараемся задавить соперника физикой», –отметил Давыдов в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

В последние сезоны красноярцы стали принципиальным соперником для «Стрелы-Ак Барс». От этого перестал открещиваться даже главный тренер команды Джей Пи Нил. Наставник не скрывает, что сейчас «Енисей-СТМ» для него главный раздражитель. В рамках какого бы турнира ни встречались клубы, задача у «Стрелы-Ак Барс» – до мозга и костей искусать сибиряков.

Джей Пи Нил на посту казанской команды вот уже шесть лет. За это время тренер брал со «Стрелой-Ак Барс» дважды Суперкубок России и единожды Кубок России. К чемпионству внутри страны казанцы были очень близки в прошлом сезоне, однако в конце концов уступили титул «Енисею».

В этом году в чемпионате борьба за золото снова разворачивается между «Стрелой-Ак Барс» и красноярцами. Получится у Джей Пи Нила оставить «Енисей-СТМ» сразу без двух главных трофеев страны? Если да, то на этом южноафриканский специалист может смело завершать тренерскую карьеру в России.