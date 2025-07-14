Битва роботов и Crypto Forum: Минцифры РТ озвучило новинки Kazan Digital Week-2025

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В этом году на международном форуме Kazan Digital Week запланировано проведения ряда новых мероприятий. Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин на пресс-конференции в «Татар-информе» озвучил, какие новинки ждут участников в этом году.

«Новым форматом станет Crypto Forum. Биткоин бьет исторические рекорды. Но для нас важен не он, а IT-индустрия, формируемая в этом направлении. Также запланирована специализированная выставка», – поделился министр, добавив, что всего ожидается около 3,5 тыс. участников и более 30 компаний.

Также в рамках форума впервые пройдет аллея международных стартапов. Ожидается более 100 стартапов со всего мира, лучшая десятка из которых получит возможность выставиться на этой аллее в Казани.

«Инициатива сотрудничества российских, татарстанских стартапов с международными – это такой цифровой мост, объединяющий молодежь, инновации и цифровой бизнес», – сказал министр.

Он подчеркнул, что это мероприятие послужит основой для выхода отечественных компаний на международные рынки. Срок подачи заявок заканчивается 15 августа.

Еще одной новинкой станет открытый турнир по битве мини-роботов. В нем смогут принять участие команды по 2-3 школьника возрастом от 10 лет. Ограничение – вес робота не более 1,5 килограмма. Участие в турнире примут 16 татарстанских команд и 16 команд из других регионов России. Призовой фонд турнира составит 1 млн рублей.

Министр добавил, что в рамках форума для всех школ татарстана будут организовывать дополнительные мастер-классы по сборке и программированию роботов.

Еще одним событием станет открытый кибер-турнир по защите информации. «Главными целями станет привлечение внимания и интереса молодежи к информационной безопасности, а также выявлению молодых талантов в этой дисциплине», – отметил Хайруллин, добавив, что на турнир уже зарегистрировалось 249 команд и 54 регионов России.