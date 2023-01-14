«Битва поколений» и уроки мастеров: в Казани стартовал турнир по брейкингу Teen Spirit

В казанском экстрим-парке «Урам» стартовал первый турнир по брейкингу Teen Spirit. Созданный организаторами знаменитого фестиваля COMBONATION, он стал уникальным событием для России. Главная его особенность заключается в том, что на первое место выходит творческая составляющая, а не спортивная.

«Многие сравнивают этот турнир с COMBONATION, но до него ему еще далеко, он проходит впервые. Хочется отметить, что это мероприятие не спортивное, Teen Spirit – это про андеграунд», – отметил организатор Александр Шаталов.

В течение двух дней участников турнира ждут соревнования по разным номинациям и мастер-классы с признанными мастерами брейкинга. Так, кульминацией первого дня стал турнир «Битва поколений», где схлестнулись команды участников в разных возрастных категориях – до 10, 20, 30 и до 40 лет.

Главное отличие от спортивных соревнований состоит в том, что направления составлены по отдельным стилям брейк-данса. При этом турнир проходит при поддержке спортивных федераций.

«Начался новый год с такой жемчужины, как турнир Teen Spirit. Хотелось бы пожелать, чтобы все, кто приехал, получили большое удовольствие, и в нашей тысячелетней, но молодой Казани могли показать свои лучшие навыки и фишки», – заявил председатель Общественного совета при Минспорте РТ, председатель молодежного физкультурно-спортивного общества «Буревестник» РТ Эмир Харисов.