Биткоин снизился после долгих дней роста

В ночь с 14 на 15 марта курс биткоина (BTC) снизился на до 65,9 тыс. долларов (-8% относительно последних показателей). Такие котировки зафиксированы на бирже Binance.

Однако утром 15 марта «биток» частично отыграл потери. В 9:50 валюта выросла до 68,5 тыс. долларов (+4% от падения).

В субботу, 16 марта, валюта продолжила «реанимироваться». Согласно котировкам на бирже, по состоянию 11:00 цена крипты составляет 69,3 тыс. долларов (+1,2% за сутки).

Напомним, утром 14 марта биткоин торговался на отметке в 73,6 тыс. долларов – это рекордные значения за последнее время.