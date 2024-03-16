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Биткоин снизился после долгих дней роста
В ночь с 14 на 15 марта курс биткоина (BTC) снизился на до 65,9 тыс. долларов (-8% относительно последних показателей). Такие котировки зафиксированы на бирже Binance.
Однако утром 15 марта «биток» частично отыграл потери. В 9:50 валюта выросла до 68,5 тыс. долларов (+4% от падения).
В субботу, 16 марта, валюта продолжила «реанимироваться». Согласно котировкам на бирже, по состоянию 11:00 цена крипты составляет 69,3 тыс. долларов (+1,2% за сутки).
Напомним, утром 14 марта биткоин торговался на отметке в 73,6 тыс. долларов – это рекордные значения за последнее время.
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