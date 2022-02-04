Биткоин подорожал на 10%, превысив 40 тыс. долларов

Стоимость биткоина поднялась на 10%, из них на 8,9% — за прошедшие сутки. Об этом со ссылкой на площадку Coindesk сообщают «Известия».

«Биткоин подскочил до двухнедельного максимума в пятницу. Криптовалютные трейдеры отметили, что рынок стабилизировался после недавнего спада», — отмечают специалисты площадки.

Так, вечером криптовалюта торговалась на уровне 40 219 долларов, преодолев отметку в 40 тыс. впервые с 22 января. Тем не менее биткоин по-прежнему далек от своей максимальной цены — 69 тыс. долларов, которой достигал в ноябре прошлого года.