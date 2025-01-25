Бить или не бить? Вот в чем вопрос: психиатр о том, как правильно наказывать детей

Нередко мы слышим фразу: «Нас били в детстве, но мы же нормальными выросли». Врач психиатр-психотерапевт Оксана Захарова объяснила «Татар-информу», как именно физическое насилие влияет на психику, какие формы наказания можно использовать, чтобы не навредить ребенку, и как правильно прожить такой негативный опыт.





Оксана Захарова: «Не имеет значение, какое телесное наказание было – подзатыльники или побои. Это в равной степени сказывается на психологическом здоровье»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Взрослые сами не могут справиться со своими эмоциями»

К физическим наказаниям детей в семьях, констатируют психологи, родители сегодня прибегают нередко. Однако добиваются ли они того результата, которого ожидают?

«Не имеет значения, какое телесное наказание было – подзатыльники или побои. Это в равной степени сказывается на психологическом здоровье во взрослом возрасте. Физическое наказание может сделать ребенка послушным в данный конкретный момент. Но, согласно исследованиям, около 70% детей возобновляют свое поведение уже через 10 минут после наказания», – рассказала «Татар-информу» врач психиатр-психотерапевт Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана, ассистент кафедры психотерапии и наркологии Казанской государственной медакадемии Оксана Захарова.

Чаще всего, по словам Оксаны Захаровой, взрослые наказывают детей физически, потому что в их родительской семье делали точно так же. В какие-то моменты взрослым бывает сложно справиться со своими эмоциями – непросто выдержать выкрутасы ребенка, который капризничает или ведет себя плохо. Если родители в такой ситуации давали подзатыльник, почему бы не сделать так же?

Люди часто говорят: «Меня в детстве били – я нормальным вырос». Это, по словам психотерапевта, объясняется тем, что к тому моменту, как человек становится взрослым, многое он забывает, в том числе и негатив, который испытывал от подзатыльников или порки.

«Однако воздействие происходит на чувственном и эмоциональном уровне. Если погрузиться в тот опыт или поймать триггер после просмотра какого-то фильма, то есть вспомнить это на эмоциональном уровне, то придет понимание, что в момент, когда это происходило, было очень плохо», – объяснила специалист.

Чаще всего взрослые наказывают детей физически, потому что в их родительской семье делали точно так же Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Почему мне нельзя побить младшего брата или одноклассника, если родители меня бьют?»

По словам Оксаны Захаровой, если ребенка в детстве били, то для психики будут последствия.

Ребенок становится все менее послушным, потому что когда он взрослеет, он начинает чувствовать в себе силу. И уже в его подростковом возрасте родители могут столкнуться с проблемами асоциального поведения.

Ребенок может проявлять агрессию к другим детям. У детей возникает логичный вопрос: «Почему мне нельзя побить младшего брата или одноклассника, если родители меня бьют? Почему им можно, а мне нельзя?» Автоматически ребенок считает, что так можно. Агрессию, как правило, такой ребенок будет проявлять к более слабым.

Ребенок может вырасти в агрессивного взрослого, если этот паттерн поведения он принял себе, в дальнейшем он это привнесет в свою дальнейшую жизнь. Он может избивать своего супруга или детей.

Также ребенок может страдать от психических расстройств.

«Физическое насилие – это агрессия. Когда ребенок сталкивается с этим, он на это реагирует. Он может злиться или обижаться, но он слишком маленький, чтобы эти чувства проявить. Взрослые подавляют его. Чувства, которые формируются внутри и никуда не могут выйти, например с капризами, в конечном итоге удерживаются внутри. И в дальнейшем накопленные внутри переживания могут привести к аутоагрессивному поведению, когда агрессия направлена на себя, – это причинение боли себе, депрессивные реакции», – объяснила психиатр.

«Физическое насилие – это агрессия. Когда ребенок сталкивается с этим, он на это реагирует» Фото: © «Татар-информ»

Какое наказание приемлемо?

Оксана Захарова объяснила, как можно наказывать детей, не прибегая к насилию. По ее словам, существует подкрепленная научными исследованиями концепция позитивной или ненасильственной дисциплины.

«Наказание должно быть не искуплением вины, а уроком, который ребенок себе берет перед следующим выбором или поступком. Существует два типа корректирующих последствий: естественные и логические», – отметила психиатр-психотерапевт.

Естественные последствия – это неизбежный результат действий ребенка. Например, мама говорит ребенку, чтобы он свою грязную одежду положил в корзину для белья к концу недели. И если он этого не сделает, то вещи в стирку не попадут и ребенок будет вынужден ходить в грязном. Ребенок свои вещи в корзину не положил, мама держит свое слово и на самом деле не собирает вещи ребенка для стирки. И тогда ребенок сталкивается с реальными последствиями своего действия – ходит в грязной одежде, не может надеть любимые носки, которые он не бросил в стирку.

По словам Оксаны Захаровой, такое может произойти далеко не один раз, зато впоследствии это станет уроком. Родители обозначают ребенку логические последствия, когда его поведение может нанести реальный вред ему самому или другим. Например, вопреки запрету отца, сын катается на велосипеде по проезжей части. И родители это замечают. Тогда папа может лишить ребенка велосипеда на определенный срок. Психотерапевт подчеркнула, что важно сказать, почему применили такое наказание: «Потому что я за тебя боюсь. Здесь ездят машины, и это опасно. Ты уже меня не послушался».

«Еще существует метод тайм-аута – это перерыв, который дается ребенку в момент истерики, агрессии или деструктивного поведения. Его можно использовать как крайнюю меру. В этот момент исключаются все развлечения – телевизор, игры, а также разговор с родителем, любое внимание. Здесь есть правила: нужны временные рамки. Для детей до пяти лет 1 минута берется за один год жизни. После пяти лет тайм-аут может длиться не дольше пяти минут. Но есть правила этого тайм-аута – надо проговорить с ребенком, объяснить, почему родитель так поступил. В момент тайм-аута ребенок должен находиться в тихом месте, но на виду у родителей. Угрожать тайм-аутом не нужно, нужно предупреждать, причем один раз. Например, сказать: «Если твое поведение не изменится, будет тайм-аут». Родитель должен сам отвечать за свои слова, а не просто пугать ребенка», – отметила специалист.

После тайм-аута с ребенком необходимо обсудить то, что произошло, почему такое поведение было. Ребенку необходимо еще раз объяснить, почему родитель прибегнул к этой крайней мере.

Психотерапевт рассказала о еще одном способе воздействия на ребенка – методе запланированного игнорирования. Это, как и тайм-аут, крайняя мера.

От обычного манипуляторного игнорирования этот метод отличается тем, что заранее все обсуждается, это не пытка молчанием, это правило, о котором ребенок знает заранее: «Я с тобой говорить не буду столько-то минут или пока мы не выйдем из магазина, чтобы ты за это время подумал о своем поведении». Ни в коем случае запланированное игнорирование нельзя использовать в моменты агрессии ребенка к себе или к окружающим. Оно применимо, когда ребенок может перебивать, вмешиваться в разговоры взрослых людей, плакать, кричать, ныть, например использовать типичное: «Мам, купи». Оксана Захарова подчеркнула, что по истечении времени игнорирования важно похвалить ребенка за то, что он успокоился, сказать, какой он молодец.

А вот настоящее игнорирование наносит такой же вред ментальному здоровью, как и физическое насилие.

«Человек начинает сомневаться в том, что он достаточно хорош. Или начинает думать, что он такого сделал. Начинает копаться в своих мыслях и поведении. Как и физическое наказание, наказание молчанием приводит к риску развития депрессивных расстройств и тревожности в подростковом и взрослом возрасте. Это отдаляет ребенка от родителей, так близкие отношения сложно сформировать, ребенок становится более замкнутым, недоверчивым. Родитель теряет ту опорную функцию, на которую ребенок может положиться», – отметила врач.

Психотерапевт посоветовала родителям поработать над собой, чтобы выработать эмоциональную устойчивость для взаимодействия с детьми Фото: © «Татар-информ»

«Работать над собой, чтобы выработать эмоциональную устойчивость для взаимодействия с детьми»

Оксана Захарова вспомнила случай из практики. За помощью обратилась женщина. Ее саму родители никогда не били, но всегда сильно доставалось ее старшему брату. У мужчины развилась обида на нее, во взрослом возрасте они не общались, он даже уехал жить в другой город. Женщина все детство была свидетелем насилия.

Психотерапевт подчеркнула, что эта роль тоже вызывает множество чувств, ведь сделать ничего нельзя, появляется беспомощность. Героиня очень тянулась к брату, а он, наоборот, не хотел общения ни с ней, ни с родителями. Так физическое насилие испортило отношения между всеми членами семьи.

А есть противоположный пример. К сыну и дочке родители применяли игнорирование. Это очень сблизило брата и сестру, и они до сих пор в жизни друг друга остаются ключевыми фигурами. Однако применение такого наказания все равно привело их к психотерапевту во взрослом возрасте.

«Есть смысл прожить эти чувства: злость, обиду, – когда хочется винить в своей боли кого-то. И после этого придет успокоение и понимание, что родители не могли по-другому. Если начать с оправданий родителей, то человек будто не замечает свои чувства, что ему вообще-то тогда было плохо. И это эмоционально надо прожить: пообижаться, поплакать, позлиться, тогда получится отпустить эту ситуацию и винить уже никого не захочется. Важно на внутреннюю травму отреагировать», – отметила врач.

Психотерапевт посоветовала родителям поработать над собой, чтобы выработать эмоциональную устойчивость для взаимодействия с детьми.