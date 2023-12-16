Бить или не бить? Спор по поводу высказывания Салавата о методах воспитания детей

Салават Фатхетдинов: «Мы – последнее поколение, которое уважает родителей и боится их. В то же время – первое поколение, которое боится своих детей»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Популярный певец Салават Фатхетдинов на одном из своих концертов сказал фразу, которая после репортажа «Татар-информа» стала крылатой: «Мы – последнее поколение, которое уважает родителей и боится их. В то же время – первое поколение, которое боится своих детей». Артист имел в виду, что современные родители боятся расстроить своих детей, во всем угождают им и подстраиваются под их желания.

Тогда же артист привел пример из своего детства: «Нам говорили: “То место, куда ударил учитель, не горит в аду». И мы верили, что это так. Меня как-то пнул учитель – до сих пор болит! К сожалению, сейчас к учителю отношение другое. Мы виноваты! Потому что мы растим бестолковых детей».

Это мнение было неоднозначно воспринято читателями, в комментариях в соцсетях высказались как его сторонники, так и противники.

Ильназ Минвалеев: «Когда бьют родители, это не со злостью. Это просто воспитание. Девочек тоже надо воспитывать жестко» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Певец Ильназ Минвалеев: «Когда бьют родители – это пустяк. Ребенку ничего не сделается»

– Считаю, что Салават абый сказал красиво, но особого смысла в этих словах нет. Я только частично могу согласиться с его мнением. Мы уважали и боялись родителей, это верно. Но чтобы мы, нынешние родители, боялись своих детей… не знаю. Я не боюсь. Почему я должен бояться своего ребенка? Постоянно баловать и угождать всем капризам ребенка – это глупо. Здесь вопрос к самим родителям – а почему вы так себя ведете?

Да, говорят, что современные дети другие, они не уважают старших, не боятся их. Дело не в нашем времени, а в самих родителях. Значит, сами так воспитываете. Мои дети не такие, например. Как нас папа с мамой растили, так же и я воспитываю своих сыновей. Они не выросли другими. Хотя мои дети тоже растут в современном мире.

Чтобы дети тебя боялись, уважали, ты сам должен показать пример такого поведения в отношении собственных родителей. Если я поеду к родителям в деревню, а дети останутся в Казани, как они поймут, что к родителям надо ездить, заботиться о них и помогать по хозяйству? Все то, что делаю я сам, поручаю делать и детям. Они со мной ездят к моим родителям, я с уважением отношусь к отцу и матери – и они так же. Если помогаю по хозяйству – мы с сыновьями делаем это вместе. Всегда. Это мой закон. Детей я не жалею. Потому что нас родители тоже не баловали.

Наш отец был ужасно строгим. Мы его называли Сталиным. Пока не перетаскаешь дрова, даже попить не давал. Мучились от жажды. Плакали от обиды. Не послушаемся – закрывал нас на три-четыре дня в сарае. В детстве было трудно. Я сейчас понял: папа нас воспитывал очень правильно.

Папа бил. Мама тоже била. Когда бьют родители – это пустяк. Ребенку от этого ничего не сделается. Мама отправляла за водой, с коромыслом и ведрами. Мы же маленькие, пока поднимемся с родника, воду всю проливали. Мама со словами: «А где тут вода?» колошматила нас коромыслом, пока оно не сломается. И что, разве мы пострадали? Нет. Выросли правильными людьми, и все.

Сейчас тоже можно это применять. И ударить можно. У меня растут мальчики, им тоже досталось. Когда бьют родители, это не со злостью. Это просто воспитание. Девочек тоже надо воспитывать жестко. Говорят, как же девочку ругать, разве ее можно трогать. Нет, девочку растишь так же, как и мальчика. Если не давать жесткое воспитание, то она во взрослой жизни будет бесполезной. Она должна всему научиться, потому что ей еще выходить замуж, быть женой и матерью. Сегодня девушки даже яичницу пожарить не могут. Как таких выдавать замуж?

Мать еще с 7-10-летнего возраста должна привести дочь на кухню. Сама моешь одну чашку, дочери даешь помыть две. Ребенку просто надо показать, потом он сам это делает. Мой сын Алмаз, который родился с синдромом Дауна, в 16 лет уже готовил обеды для всей семьи. Он может выполнить любую работу. Я со спокойной душой могу отправить его во взрослую жизнь. Мои дети умеют, потому что мы, родители, им показали, научили, приучили к труду. Сыновья мои и стирали, и готовили, и полы мыли. Не говорили, что это женские обязанности. Выросли такими, что не боятся никакой работы.

«Мать еще с 7-10-летнего возраста должна привести дочь на кухню. Сама моешь одну чашку, дочери даешь помыть две» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ребенка нельзя слишком баловать, он должен сталкиваться и с трудностями. Те родители, которые растят «мажоров», выплачивая кредиты за учебу своего отпрыска, устраивают на хорошую работу, должности, покупают квартиры, дорогие гаджеты, сами виноваты, сами дураки. Ребенок с малых лет должен выполнять какие-то обязанности, воспитываться трудом. Понимать, что ничего просто так не дается. Если ребенок с детства познает тяжелый труд, нагружается тяжелой работой, во взрослой жизни ему будет легко. Мои сыновья приходили из школы и говорили: «Папа, у всех есть смартфоны, давай нам тоже купим, хотя бы недорогой». Я отвечал: «Вот заработаете сами, кУпите, какой нравится». Не купил. Потом они сами заработали на смартфоны.

У меня три сына. Всех троих с малых лет воспитывал трудом, тыкая носом в землю, заставляя мыть их дедушку. Все трое подростками водили бабая в баню, мыли его, ухаживали за ним. Сейчас дети не то что мыть, даже не поздороваются со старыми людьми. Кто виноват? Родители! Я мальчиков запрягал по полной. Если у меня в сарае 15 кур, 20 овец, лошади – это не я за ними смотрю, а дети. Почему я должен это делать? Я же уже умею. Папа меня научил в детстве, я это уже делал. Сейчас должны делать мои мальчики. Они что, должны вырасти, не зная элементарных вещей по хозяйству? У меня есть лошади. Мои сыновья умеют определять возраст лошади по ее зубам. Умеют водить трактор.

«Пойдем, сокровище мое, поведу тебя в кафе, хочешь роллы – пожалуйста, хочешь пиццу – пожалуйста»: вот это нормально? У нас в семьях уже перестали готовить наши традиционные блюда, ленятся, лучше в интернете еду закажут. Я своим сыновьям говорил просто: «Вон кухня, приготовьте сами». Ребенка можно воспитать только трудом. У них сейчас в руках по шесть планшетов, четыре телефона, по три наушника в ушах. Сколько раз я давал им по ушам за это. Пусть не сидят в наушниках. Им что, заняться нечем? Сейчас найду чем заняться. Конечно, если им покупать айфоны, так и будут сидеть, уткнувшись в экраны. А чем они заслужили эти айфоны?

Когда мы были маленькие, после обеда к нашему приходу из школы на столе лежал список дел по дому. До прихода мамы надо было сделать. Конечно, мы не успевали. Мама приходила и била кнутом. Чего только не было! Мои дети тоже росли тяжелым физическим трудом. Как картошка попадает на стол – хорошо знали. Как сажать, как полоть, избавляться от жуков, убирать – всему научил с малых лет. Когда выросли, стали сами зарабатывать, они мне говорили: «Папа, а нельзя просто купить? Тяжело же выращивать, давай просто купим». Я им отвечал: «Вот сами и покупайте, а у меня в огороде так – сажаете, выращиваете и убираете».

Пока я жив, буду заставлять, как бы ни было тяжело, иначе после меня на этом огороде, кроме сорняка, ничего расти не будет. Пусть потом они будут вспоминать: «Наши родители любили огород, держали скот, косили сено, кололи дрова, мы не должны забрасывать это хозяйство, наш родовой дом». Надо, чтобы это было у них в крови. Везде кричать «родной язык, Тукай» – не поможет, надо вложить в сознание детей, откуда у них корни, откуда предки.

Я человек суровый, но я человек правильный, я считаю. В старости, надеюсь, мы с женой получим плоды вот этого жесткого воспитания.

Энгель Фаттахов: «Не считаю жестокость и применение физической силы эффективным воспитанием. Нельзя детей бить» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экс-министр образования РТ, бывший глава Актанышского района Энгель Фаттахов: «Разве ребенок должен дрожать от страха перед родителями?!»

– Я не согласен со словами Салавата. Не считаю жестокость и применение физической силы эффективным воспитанием. Нельзя детей бить. Мальчик ли это, девочка – нельзя. Воспитание через насилие – неправильно. Говорят, что нынешние дети какие-то не такие. Я не соглашусь с этим. Нынешние дети не плохие. Они другие, да. Но они не плохие.

Я считаю, что отец должен видеть в своем ребенке личность. Не считать его ниже себя, уметь по-дружески общаться, говорить с ним. Запугивая ребенка, угрожая физически, ты якобы себя заставляешь уважать. Но он тебя не уважает, а боится. Разве ребенок должен бояться и дрожать перед родителем? Не должно быть унижения личности со стороны родителя. Ребенок такой же человек, личность. Если говорить с ним как с личностью, он ведь тебя слышит, понимает. Для этого не надо кричать на него и грозить кулаком.

Мы привыкли жаловаться, что росли не так, а сейчас все по-другому. Пусть. Пусть будет по-другому. Родителей, которые не покупают детям телефон, чтобы не баловать, я тоже не понимаю. Они хотят сказать, что сами-то росли без телефонов и компьютеров и прекрасными людьми стали. Они не видят, что это совершенно разные времена. Жизнь меняется даже не каждый день, а каждый час. Нельзя сравнивать эти две вещи. Телефон ребенку надо покупать. Жизнь того требует. Ребенок без телефона сейчас никак не может, он будет отставать от сверстников, отстанет от жизни. Сегодня даже процесс обучения невозможен без современного телефона. Если не покупать телефон, компьютер, другие устройства, ребенок даже учиться сегодня должным образом не сможет.

Я не знаю случаев, когда ребенка лишали чего-то, заставляли чувствовать себя хуже других, ущербнее и он вырос прекрасным человеком. Родитель должен быть другом своего ребенка, помощником, наставником. Тем, кто за руку ведет по жизни. Насколько возможно, помогать, облегчать его жизнь. Мама с папой нужны для этого. Это не значит, что надо потакать всем его желаниям, сажать себе на шею. Безусловно, к труду его тоже необходимо приучать.

Ребенок с сознательного возраста должен уметь приготовить себе поесть, убирать постель, содержать свою комнату и одежду в чистоте. Необходимо обучить его быту, объяснить, что в жизни надо трудиться. Работа никогда не принесет вреда. Мой сын много лет подряд все лето работал в поле на комбайне. Я был главой района, он работал. У меня и в мыслях не было, что сыну главы не стоит работать. Ребенок не должен бояться работы. Пусть знает, как добываются деньги, пусть испытает на себе, каким трудом они достаются.

Алмаз Гимадиев: «Поднимать на ребенка руку, бить его – это для меня неприемлемо. Категорически против такого» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Детский писатель, журналист Алмаз Гимадиев: «Надо вернуть школьникам обязательную уборку картошки в колхозе»

– С Салаватом абый согласен, наверное, любой человек нашего поколения. Мы в детстве пешком ходили в школу в соседнюю деревню, это 4-5 километров. А сейчас родители жалеют своих детей – например, нам в редакцию пишут: «Нельзя ли сделать так, чтобы школьный автобус довозил детей до центра деревни, потому что до дома им приходится добираться под дождем, в мороз, они идут по грязи, мерзнут зимой». Такое удивляет. Родители сейчас своим двух-, трехлетним малышам устраивают дорогостоящие праздники в кафе на день рождения, проводят профессиональные фотосессии. Это прямо необходимо двухлетнему ребенку? Это значит, что родители чрезмерно стараются. Не надо ребенка делать центром вселенной и во всем ему потакать.

Родители очень жалуются на то, что детей привлекают к работе на пришкольных участках. Никто тяжелым физическим трудом детей не нагружает и не эксплуатирует как рабочую силу! Такого, как было раньше, уже давно нет. Сейчас вроде бы Министерство образования России предлагает включить в обязательную часть школьной программы работу на пришкольной территории. Я такое очень поддерживаю. Я бы вернул участие школьников в уборке картофеля на колхозных полях, как это было в советское время.

А поднимать на ребенка руку, бить его – это для меня неприемлемо. Категорически против такого. Это не может быть методом воспитания. Обиду и боль ребенок не забудет, будет помнить всю жизнь.

Тахир Хадеев: «Я сам не видел жестокого обращения в семье и детей своих растил без этого. Поэтому я не знаю, что это за воспитательные методы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Депутат Госсовета Тахир Хадеев: «Мама нас воспитывала не ремнем»

– Мы не воспитывались в страхе. Мы тоже таскали воду, кололи дрова, пасли гусят маленькими, но я не помню, чтобы делал это из-за страха быть побитым или потому, что мама наругает. Нас мама воспитывала не жестокостью, не кулаком или ремнем, а как-то по-другому. Находила способы повлиять на нас, чтобы мы слушались. Мы росли без отца. У мамы нас было пятеро детей. Все состоялись в жизни, плохими не выросли.

Помню случай: мама нам сказала, что надо наколоть дров. Мы с моими младшими братьями чем-то увлеклись, забыли про это. Не сделали. Мама ничего не сказала. Мы так и уехали в Казань. Когда в следующий раз вернулись к маме, дрова были наколоты, сложены. Мы увидели – и внутри сгорали от стыда. Вот это я не смог забыть. И не забуду.

Воспитывая нас, мама никогда не кричала, не ругалась и не била. В 60-м году умер папа. Тетя пришла и сказала мне: «Теперь ты в этом доме за старшего мужчину». Мне же это словами объяснили, а не кулаком. И я это понял. С девяти лет рос, осознавая, что отвечаю за семью.

Я сам не видел жестокого обращения в семье и детей своих растил без этого. Поэтому я не знаю, что это за воспитательные методы. Салават Закиевич – человек известный, выдающаяся личность. Кто знает, если бы нас воспитывали жестче, возможно, и мы стали бы известными артистами…

Муршида Киямова: «Я тоже считаю, что физический труд ребенку нужен, а иногда и стукнуть не помешает. Это ведь не значит постоянно бить ребенка» Фото: © Рамил Гали / «Татар-информ»

Журналист Муршида Киямова: «До сих пор помню, как нас поколотили за то, что ушли купаться»

– Наши сверстники – все дети таких родителей. Жесткие были, суровые. Не умели проявлять мягкость. И били тоже. Я до сих пор помню, как нас поколотили за то, что ушли купаться. Наши родители – изможденные колхозной работой, изнуренные физическим трудом люди, – разве удивительно, что они были такими?! Их и самих так же воспитывали. Не было к ним мягкого, ласкового отношения, не принято это было ни у кого. Откуда им знать, что надо воспитывать по-другому? Кто их этому учил? От безысходности они были такими.

Я и сама примерно такая мама. Конечно, мир сегодня другой. Но я тоже считаю, что физический труд ребенку нужен, а иногда и стукнуть не помешает. Это ведь не значит постоянно бить ребенка. Нельзя быть слишком жестким, грубым, унижать, оскорблять ребенка, держать его в страхе. Надо быть другом своему ребенку. Видеть его равным себе. Воспитать личностью.

Ильдар (муж Ильдар Киямов – журналист, телеведущий, писатель, – прим. Т-и) на детей руку не поднимал. А я могла иногда влепить. Дети ведь шалят, иногда, чтобы «привести в чувство», и всыпать можешь. Такое бывает. Я им говорила: «Каким концом ремня дать – кожаным или железным?» Если это подействует – обходится без ремня. Если не успокоятся, то, конечно, достается немного. Это чтобы воспитать чувство ответственности. Ребенок должен знать, что плохой поступок приведет к плачевным последствиям.

Эльвира Бахтиева: «Слишком угождаем нашим детям, излишне мягкие с ними, стараемся оберегать от всего, не ругать» Фото: из семейного архива Эльвиры Бахтиевой

Учительница татарского языка и литературы школы №53 г. Набережные Челны Эльвира Бахтиева: «В утрате авторитета учителей могу винить только государство»

– Со словами Салавата Фатхетдинова в той части, где он говорит о родителях, я согласна. Уважения к родителям сейчас меньше, в этом, пожалуй, виноваты сами родители, то есть мы. Слишком угождаем нашим детям, излишне мягкие с ними, стараемся оберегать от всего, не ругать. Работой по дому стараемся не нагружать, вместо них делаем сами. Это наша собственная ошибка.

Но насчет учителей – тут он не прав! Учитель не может применять физическое насилие к ребенку, я категорически против этого и как учитель, и как мать. Уважения к учителю сейчас практически нет, с этим я полностью согласна. Но в утрате авторитета, уважения к учителю я могу винить только государство. Слишком ограничивают средства влияния учителя. «Не ругай ребенка, замечаний не делай, права на стороне ученика, ребенок всегда прав»: в рамках таких вот ограничений работает сегодня учитель.

Юморист, обладатель Гран-при Татарской лиги КВН «Әйдә ШаяРТ» Дилияр Бурганов: «Попробуй ударить – сможешь в прокуратуре оправдаться “синяк от учителя в аду не горит”?!»

– Со словами Салавата абый можно частично согласиться. Но сегодня общество, законы, нормы другие. Раньше учителя могли и ударить, да так, что даже в 63 года болит (ссылается на высказывание Салавата, – прим. Т-и). Сегодня попробуй в школе ребенка так ударить – и посмотрим, можно ли будет оправдаться в прокуратуре, мол, «синяк от учителя в аду не горит».

Рузиля Ахметшина-Казанцева: «Кризисы в отношениях родителей и детей – явление вечное. Это всегда было, есть и будет» Фото: из семейного архива Рузили Ахметшиной-Казанцевой

Психолог Рузиля Ахметшина-Казанцева: «Невысказанные родителям обиды сделали из этого поколения алкоголиков»

– Это проблема не только нашего времени. Любое предыдущее поколение считает свои устои более правильными. Я уже привыкла слышать «раньше детей держали в ежовых рукавицах, зато они уважали родителей». Раньше, особенно по молодости, эти слова меня поражали. Подчинять человека за счет насилия, страха, заставлять таким образом уважать себя – это же дикость. Сегодня в цивилизованном обществе люди обладают широким кругом знаний. И меня удивляет, что даже среди них существуют такие взгляды. Если мы не откажемся от стремления к превосходству через запугивание, мы никогда не выйдем из треугольника «раб – угнетатель – спаситель». Мы всем миром, страной, народом останемся в этом замкнутом круге.

Кризисы в отношениях родителей и детей – явление вечное. Это всегда было, есть и будет. И раньше дети родителей не понимали, не были согласны с ними, имели другое мнение, спорили. Они тоже испытывали разные эмоции. Злились тоже. Но они не могли выразить это, показать. Они были вынуждены скрывать и проглатывать все свои переживания. Потому что отцовский ремень всегда висел на виду. Ни от отца, ни от матери они не получали понимания и тепла. Не было принято проявлять сочувствие, ласку. Чуть что не так – отец наказывает. Ребенок в страхе перед родителями закрывался, замыкался в себе, он не перечил, не высказывал своего недовольства, переживания скрывал, старался угождать родителям и подчинялся.

Многие из этого поколения, вынужденные проглатывать обиды, выросли алкоголиками. Среди людей этого поколения сильный алкоголизм. Причина простая. Алкоголизм – это отношения с родителями. Психология причину алкоголизма всегда находит там, в глубине, в детстве. Намного лучше, если ребенок не скрывает, а протестует, капризничает, спорит, кричит, не слушается, пытается проявить характер. Нынешние дети свободно могут проявить свои чувства, эмоции. С точки зрения психологии это большая победа человечества.

Ребенка воспитывает ласка. Грубостью и наказаниями можно вырастить лишь психологически нездорового человека. Даже если вам ваш ребенок кажется исчадием ада, старайтесь найти в нем капельку света. Обнимите ребенка, дайте ему свое тепло и ласку. Вырастить наших детей ментально здоровыми, свободными – это наша ответственность.

Равиль хазрат Зуфаров: «Прежнее поколение получало воспитание от людей религиозных, поэтому они знают понятия «уважение», «почтение», «уважение к старшим» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Имам-хатыб Закабанной мечети Равиль хазрат Зуфаров: «Сначала объясним аятом, потом – палкой»

– Наш пророк Мухаммад никогда не проявлял грубости и силы против кого-либо. В жизни мусульман нет места насилию. Бить для того, чтобы причинить боль, нанести обиду, – это является порицаемым. Но есть понятие «наказание». Аллах тоже обещал нам и вознаграждение, и наказание. Ислам – религия умеренности. Есть такое выражение: «Сначала объясним аятом (словами, убеждением), а потом палкой». Это очень хорошие слова. Это значит, что ребенка надо воспитывать одновременно и мягким отношением, и строгим. Только добром или только строгостью не получится, надо использовать оба способа. Надо и любить ребенка, быть с ним ласковым, а при необходимости быть жестким. В жизни бывает разное, иногда и легкое телесное наказание допустимо.

Прежнее поколение получало воспитание от людей религиозных, поэтому они знают понятия «уважение», «почтение», «уважение к старшим». Это прочно закрепилось в их сознании. Мы к учителям относились как к неземным созданиям. Сегодня ученики относятся к ним как к нанятым для их обслуживания. Родители считают своего ребенка центром вселенной. Защищают его, даже когда он неправ. Ребенок ничего не боится, он не контролирует ни своих поступков, ни слов. Потому что привык, что всегда прав. Кто угодно останется виноватым, а ему ничего не будет. Ребенок привыкает к этому, ставит себя выше взрослого. А мы боялись даже взгляда учителя. Лишь бы он был доволен, не донес до родителей. Учитель имел право быть нами недовольным, а мы не могли жаловаться на учителя. Такое нельзя было даже представить.

Должен быть авторитет отца. Отец может и похвалить, а если надо, и наказать. Не нужно проявлять излишнюю жестокость, это недопустимо. Но и слишком мягким быть тоже нельзя. Ислам призывает к умеренности. В воспитании ребенка большую роль играет труд, ребенок должен понимать: чтобы добиться чего-то, получить желаемое, надо потрудиться, приложить усилия.

Регина Габдрахманова, intertat.tatar; перевод с татарского

Фото на анонсе: © Султан Исхаков / «Татар-информ»