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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 12%
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После новостей о происшествии на Balticconnector начали подниматься цены на газ на бирже Европы, передает РИА Новости.
Так, на 14.55 по московскому времени за тысячу кубометров голубого топлива давали 534,4 доллара, а с утра стоимость составляла 487,8 доллара.
Кроме того, финские СМИ анонсировали проведение пресс-конференции на высшем уровне по ситуации с газопроводом.
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