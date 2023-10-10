Биржевые цены на газ в Европе выросли на 12%

После новостей о происшествии на Balticconnector начали подниматься цены на газ на бирже Европы, передает РИА Новости.

Так, на 14.55 по московскому времени за тысячу кубометров голубого топлива давали 534,4 доллара, а с утра стоимость составляла 487,8 доллара.

Кроме того, финские СМИ анонсировали проведение пресс-конференции на высшем уровне по ситуации с газопроводом.