Биржевая торговля в Татарстане превысила 10 млрд рублей

Республика Татарстан, выступающая пилотным регионом по развитию биржевой торговли в России, продолжает системное взаимодействие с крупнейшими промышленными компаниями. По итогам 2025 года общий объём торгов на площадке АО «БИРЖА ЦТС» в регионе превысил 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба биржи.

Одним из ключевых результатов стало сотрудничество с предприятиями группы СИБУР. За год холдинг провёл 34 сделки по отгрузке полипропилена и полиэтилена на сумму более 90 млн рублей. Успешный старт позволил сторонам утвердить дорожную карту, определяющую дальнейшее развитие биржевых продаж.

Генеральный директор торговой площадки Никита Захаров отметил, что компания переходит от точечных сделок к системному партнёрству. Дорожная карта с СИБУРом и договорённости с «Татнефтью» и «ТАИФ-НК» — это конкретный план действий, который позволит значительно расширить объёмы и ассортимент продукции в 2026 году. По его словам, поддержка лидеров рынка и Минпромторга РТ подтверждает востребованность биржевого механизма в экономике региона.

В текущем году работа активизировалась и с другими флагманами. По итогам совещаний, организованных Минпромторгом РТ, с компаниями «Татнефть» и «ТАИФ-НК» намечены планы на 2026 год.

Руководитель Казанского филиала БИРЖИ ЦТС Дмитрий Золотов подчеркнул, что для биржи принципиально важно, чтобы крупнейшие компании видели в ней инструмент долгосрочного планирования сбыта, а не просто торговую площадку. Биржа обеспечивает прозрачное ценообразование, доступ к широкой номенклатуре товаров и честную конкуренцию. Задача на ближайшее время — качественно реализовать намеченное, чтобы малый и средний бизнес Татарстана получал гарантированный доступ к сырью.

Напомним, пилотный проект стартовал в Татарстане в начале 2025 года по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, поставившего задачу сделать прозрачным ценообразование на ключевые товары. В настоящее время на площадке зарегистрированы 175 подрядчиков и 308 поставщиков. Лидирует сегмент стройматериалов (более 9,5 млрд рублей), за ним следуют металлы (свыше 500 млн) и лесоматериалы (более 100 млн). По ряду позиций цены снизились на 20–50% от начальной стоимости.

Развитие биржевой торговли призвано способствовать стабилизации цен, повышению прозрачности рынка и формированию объективных индикаторов в масштабах страны. Как отмечал Раис РТ, перед республикой стоит амбициозная задача нарастить объёмы промышленной продукции с 6 трлн до 10 трлн рублей, и биржевые механизмы должны внести в это свой вклад.